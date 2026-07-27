Medio Ambiente
Por qué huele a quemado en Córdoba y cuándo desaparecerá el humo de los incendios: esta es la explicación del Infoca
El viento ha transportado hasta Andalucía partículas procedentes de los grandes incendios del centro peninsular, aunque el Infoca prevé que la entrada del levante mejore la situación
El olor a quemado, el aspecto blanquecino del cielo y la pérdida de visibilidad que se perciben desde este domingo en Córdoba no obedecen a la existencia de un nuevo incendio en las inmediaciones de la capital, una vez controlado el siniestro que afectó a Cerro Muriano en las jornadas del sábado y el domingo.
El origen de este ambiente enrarecido y que ha empeorado la calidad del aire en la capital y provincia se encuentra a varios cientos de kilómetros: en las columnas de humo generadas por los graves incendios forestales del centro de España.
Las corrientes atmosféricas han desplazado hacia el sur una extensa masa de humo procedente principalmente de los fuegos de Ávila, Madrid y Toledo, que ha terminado alcanzando distintos puntos de Andalucía. Las imágenes tomadas desde satélite permiten observar una franja de humo que atraviesa buena parte de la Meseta y se prolonga hacia Sierra Morena y el valle del Guadalquivir.
Los efectos comenzaron a resultar claramente perceptibles durante la jornada del domingo. Vecinos de diferentes zonas de Córdoba alertaron de un intenso olor a combustión, una fina capa de humo y una turbiedad que dificultaba incluso la visión de la Sierra. Los Bomberos de Córdoba confirmaron a Diario CÓRDOBA que habían recibido llamadas de ciudadanos preocupados por la posibilidad de que existiera algún incendio próximo.
Humo transportado a cientos de kilómetros
El fenómeno se conoce como transporte de humo a larga distancia. Los incendios liberan gases, cenizas y partículas diminutas que pueden ascender a distintas capas de la atmósfera. Cuando coinciden con una circulación favorable del viento, estos materiales pueden recorrer cientos de kilómetros antes de depositarse o dispersarse.
Por eso el cielo puede adquirir una apariencia parecida a la de la calima, aunque el origen sea diferente. En una intrusión sahariana predominan las partículas minerales de polvo; en este episodio, buena parte de la turbiedad procede de la combustión de masa forestal.
En el caso de Córdoba, esa contaminación transportada podía apreciarse tanto por el olor como por la reducción de la visibilidad.
La Agencia Estatal de Meteorología mostró durante el domingo, mediante imágenes del satélite Meteosat, el desplazamiento del humo desde el centro de la Península hacia el sur. La dirección del viento explica que las partículas hayan terminado entrando en la provincia de Córdoba pese a la distancia existente con los principales focos.
¿Cuándo desaparecerá el olor a quemado?
La previsión es que la situación mejore progresivamente durante este lunes 27 de julio. El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha informado de que el humo presente en distintas zonas de la comunidad procede de los incendios del centro del país y ha apuntado que la entrada del viento de levante favorecerá su dispersión.
Esto no significa que el humo vaya a desaparecer de forma inmediata ni simultánea en toda la provincia. La duración dependerá de la intensidad del viento, de la altura a la que se encuentre la masa de partículas y de la continuidad de las emisiones en los incendios de origen. Por tanto, el olor y la turbiedad podrían mantenerse de manera residual durante algunas horas, especialmente en zonas donde el aire quede más estancado.
La predicción de Aemet para Córdoba contempla cielos despejados y viento flojo de componente este o sureste durante parte de la jornada, una circulación compatible con la renovación de la masa de aire que ha arrastrado el humo hasta el valle del Guadalquivir.
Con estos datos, el escenario más probable es que el episodio vaya remitiendo a lo largo del lunes, aunque podrían quedar restos de humo en altura o una ligera turbiedad hasta que se complete la renovación atmosférica. No existe, por ahora, una hora oficial concreta para dar por finalizado el fenómeno.
Partículas que pueden empeorar la calidad del aire y sus efectos en la salud
El humo de los incendios contiene gases y partículas muy finas, especialmente PM2,5, capaces de penetrar profundamente en el aparato respiratorio. El Ministerio de Sanidad advierte de que pueden causar irritación de ojos y garganta, tos o dificultad para respirar, además de agravar enfermedades respiratorias o cardiovasculares preexistentes.
Las personas con asma, EPOC o patologías cardiovasculares, así como los menores, mayores y embarazadas, deben prestar especial atención a la evolución de la calidad del aire. Mientras persistan el olor intenso o la turbiedad, Sanidad aconseja limitar el ejercicio físico prolongado al aire libre, permanecer en espacios protegidos cuando la calidad del aire sea desfavorable y consultar los datos del Índice Nacional de Calidad del Aire.
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