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Córdoba entra en aviso naranja y mira a un fin de semana con máximas de 44 grados... y mínimas de 25

Este lunes, Montoro registra la máxima nacional con 40,6 grados

Una joven bebe agua en una fuente del centro de Córdoba.

Una joven bebe agua en una fuente del centro de Córdoba. / Manuel Murillo

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Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

Córdoba entra este martes en aviso naranja por altas temperaturas y se encamina a una nueva semana de calor extremo, con máximas que podrían alcanzar los 44 grados durante el fin de semana.

En la jornada de este lunes, la estación meteorológica del aeropuerto ha registrado una máxima de 39,6 grados a las 18.10 horas, en un día marcado por el aviso amarillo por altas temperaturas en la Campiña cordobesa entre las 12.00 y las 21.00 horas. La máxima provincial la ha marcado Montoro, con 40,6 grados, registro que ha sido además, junto con Sevilla capital, el más alto de España.

Aviso naranja para el martes y el miércoles

Para este martes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por altas temperaturas en la Campiña, de nuevo entre las 12.00 y las 21.00 horas. En esa misma franja horaria, el aviso será amarillo en el resto de la provincia.

Previsión del tiempo para Córdoba.

Previsión del tiempo para Córdoba. / CÓRDOBA

La previsión apunta a cielos poco nubosos o despejados, con polvo en suspensión. Las temperaturas seguirán en ascenso, aunque las mínimas podrán mantenerse localmente sin cambios. Los vientos serán, en general, flojos variables, tendiendo por la tarde a flojos o moderados de componente sur. En la capital, la máxima alcanzará los 40 grados y la mínima se quedará en 21.

La situación no cambiará demasiado el miércoles, con los mismos avisos activos y temperaturas sin apenas variaciones. Córdoba seguirá así instalada en un episodio de calor intenso, especialmente en las horas centrales del día, cuando la exposición al sol será más peligrosa.

Un hombre juega con su hija en la fuente de Las Tendillas.

Un hombre juega con su hija en la fuente de Las Tendillas. / Manuel Murillo

Mínimas de hasta 25 grados

Aunque la Aemet no activa avisos meteorológicos concretos a más de dos días vista, la previsión apunta a que el mercurio seguirá escalando conforme avance la semana. El jueves se esperan ya 42 grados en la capital, antes de un fin de semana especialmente duro, con máximas previstas de 44 y 43 grados entre el viernes y el domingo.

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A ese calor diurno se sumarán noches excesivamente cálidas, con mínimas que dificultarán el descanso. El caso más claro será el sábado, cuando la temperatura mínima prevista es de 25 grados, un registro que puede hacer especialmente complicado conciliar el sueño y que anticipa varios días sin apenas tregua térmica.

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