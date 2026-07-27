Circular por Córdoba en verano: una veintena de obras en las calles condicionan la movilidad

Córdoba afronta el tramo central del verano con numerosas obras repartidas por la ciudad. Algunas restricciones al tráfico terminarán entre finales de julio y comienzos de agosto, mientras que otras se prolongarán hasta septiembre, octubre o final de año. Las actuaciones abarcan desde la construcción de nuevas redes de abastecimiento y saneamiento hasta reformas integrales de calles, canalizaciones eléctricas, excavaciones arqueológicas, trabajos vinculados a la Ronda Norte y nuevas intervenciones del Plan de Asfalto.

Obras activas que afectan al tráfico en Córdoba / DIARIO CÓRDOBA

Ingeniero Ruiz de Azúa

Emacsa ejecuta en Ingeniero Ruiz de Azúa una de las principales actuaciones hidráulicas del verano, con una inversión superior a 600.000 euros. La obra incluye una nueva arteria de abastecimiento de unos 500 metros y 600 milímetros de diámetro, además de otra conducción destinada a agua no potable y mejoras en el sistema de telecomunicaciones de la red.

El corte total entre la glorieta de Cruz de Juárez y Sor Ángela de la Cruz figura autorizado hasta el 10 de octubre. También existe una afección parcial en el entorno de Escultor Ramón Barba hasta el 31 de agosto, según el parte municipal de tráfico.

Marruecos y Manifestación

La calle Marruecos, en Ciudad Jardín, permanece cortada, según la información de Movilidad, por una reforma integral de acerados, calzada, alumbrado, saneamiento, arbolado y accesibilidad. La actuación tiene un presupuesto de 303.090 euros y mantendrá la afección hasta el 9 de agosto. Las aceras alcanzarán 2,20 metros, se sustituirán las antiguas luminarias por tecnología LED y se conservarán los 21 naranjos existentes, a los que se añadirán ocho árboles. La nueva ordenación mantendrá 33 plazas para vehículos, espacios para motocicletas y una zona de carga y descarga.

La calle de la Manifestación, entre Estatuto y Consejo de Distrito, está sometida a una remodelación viaria adjudicada por 400.605 euros. La obra incluye aceras de unos 2,25 metros, 17 nuevas farolas LED y la retirada de antiguos postes de hormigón y madera. El corte total figura previsto hasta el 31 de julio.

Catas de Puerta de Córdoba

Las restricciones de Doctor Fleming están relacionadas con los trabajos arqueológicos previos al futuro aparcamiento de Puerta de Córdoba. El proyecto contempla cinco sondeos de diez por cuatro metros, con unos 200 metros cuadrados de excavación. La afección parcial entre la plaza de la Policía Nacional y Vallellano aparece autorizada hasta el 11 de agosto, aunque el conjunto de las catas tendrá una duración mayor. Como alternativas, el Ayuntamiento recomienda utilizar la avenida de los Custodios y la plaza de Vistalegre.

Futuro aparcamiento Puerta Córdoba en Vallellano. / CÓRDOBA

El eje Tendillas-Mezquita

La reparación del pavimento entre Tendillas y la Mezquita-Catedral se desarrolla desde el 29 de junio y tiene como fecha general de finalización el 30 de agosto. Los trabajos afectan sucesivamente a la plaza de la Agrupación de Cofradías y a las calles Blanco Belmonte, Ángel de Saavedra y Jesús y María. Cada fase tiene una duración aproximada de dos semanas y obliga a adaptar temporalmente los accesos y sentidos de circulación.

Puente de Alcolea

La avenida de los Encinares presenta dos afecciones diferentes. Las obras municipales figuran hasta el 31 de julio, mientras que el corte asociado al puente sobre el arroyo Guadalbarbo se prolonga hasta el 7 de agosto. La intervención principal permitirá mejorar el acceso a las urbanizaciones El Sol y Los Encinares, en Alcolea.

Ronda Norte

Los trabajos de la Ronda Norte mantienen restricciones en Huerta de Santa Isabel, Parque Figueroa y San Rafael de la Albaida. El corte de mayor duración afecta a Librero Rogelio Luque, desde el aparcamiento del supermercado hasta la plaza Benigno Lacort, y tiene como referencia administrativa el 30 de noviembre de 2028.

Pintora Maruja Mallo permanece cortada hasta el 1 de agosto por la ejecución de un colector. La glorieta María de Maeztu mantiene además dos restricciones hasta el 30 de septiembre, con cambios en los accesos a Parque Figueroa y San Rafael de la Albaida y la inversión del tráfico en Movimiento Vecinal.

Ronda Norte / Manuel Murillo

Plan de Asfalto

Este lunes comenzará la retirada del adoquín en las calles Eduardo Lucena, Conde de Robledo y Góngora, como paso previo al asfaltado. La intervención se desarrollará por fases hasta el 31 de julio, según la previsión inicial del Plan de Asfalto.

El acceso se mantendrá desde Ronda de los Tejares a través de la plataforma única de la avenida del Gran Capitán, que quedará en sentido único de entrada porque también se someterá a mejoras. Se permitirá el acceso a cocheras y aparcamientos y las salidas se organizarán por Cruz Conde o por Concepción y José Zorrilla.

Tras las calles del centro, el calendario contempla fresado nocturno en la avenida de Libia desde el 29 de julio y trabajos en la plaza de Andalucía los días 4 y 5 de agosto.

Pavimento en mal estado en la calle Eduardo Lucena / CÓRDOBA

República Argentina comenzará a intervenirse el 9 de agosto, mientras que el fresado de la avenida del Aeropuerto está previsto desde el 23 de agosto. La carretera de Castro será una de las últimas actuaciones, a partir del 9 de septiembre.

La avenida de Granada tiene señalización prevista desde el 1 de septiembre, aunque sin fechas concretas de ejecución, y la glorieta de Louvière continúa pendiente de calendario. La planificación puede sufrir cambios por la disponibilidad de materiales, según ha advertido el Ayuntamiento de Córdoba.