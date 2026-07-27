Cinco lugares de Córdoba para ver las Perseidas en 2026: la lluvia de estrellas llega con unas condiciones excepcionales

La provincia de Córdoba vuelve a mirar al cielo este verano con la llegada de las Perseidas, la lluvia de estrellas más popular del año. El fenómeno, conocido también como las Lágrimas de San Lorenzo, y uno de los más esperados del año a nivel astronómico, puede contemplarse desde el 17 de julio hasta el 24 de agosto, aunque alcanzará su momento culminante durante la madrugada del miércoles 12 al jueves 13 de agosto.

Córdoba cuenta, con una posición privilegiada para disfrutar del espectáculo. A pocos kilómetros de la capital se abren espacios con escasa contaminación lumínica, mientras que comarcas como Los Pedroches y buena parte de Sierra Morena están reconocidas oficialmente por la calidad de sus cielos nocturnos.

Cuándo será el mejor momento para ver las Perseidas

El máximo de actividad de las Perseidas se producirá este año entre las 4.00 y las 6.00 horas de la madrugada del 13 de agosto, en horario peninsular. No obstante, el Instituto Geográfico Nacional considera que la actividad podría ser intensa desde las 23.00 horas del 12 de agosto hasta las 11.00 del día siguiente.

Las condiciones serán especialmente favorables debido a que la luna nueva tendrá lugar durante la tarde del 12 de agosto, por lo que la ausencia de luz lunar permitirá observar meteoros más débiles en lugares suficientemente oscuros. Será, por tanto, un año mucho más propicio que aquellos en los que el máximo coincide con una luna llena o muy luminosa.

La jornada tendrá otro aliciente astronómico extraordinario: horas antes, durante el atardecer del 12 de agosto, España podrá contemplar un eclipse total de Sol, el primero visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. Es cierto que Córdoba quedará fuera de la franja de totalidad, pero podrá observar el fenómeno de forma parcial, siempre con sistemas homologados de protección ocular.

Lluvia de perseidas sobre Galicia, en agosto de 2024. / Cabalar

Por qué se produce esta lluvia de estrellas

Las Perseidas aparecen cuando la Tierra atraviesa la región del espacio por la que discurre la órbita del cometa 109P/Swift-Tuttle. A lo largo de sus viajes alrededor del Sol, el cometa va dejando partículas de polvo y pequeños fragmentos que permanecen suspendidos en su trayectoria.

Cuando esos materiales entran en la atmósfera terrestre a gran velocidad, la fricción los calienta y los vaporiza a gran altura, generando los destellos que popularmente se conocen como estrellas fugaces. En realidad, no se trata de estrellas, sino de diminutas partículas incandescentes.

Los meteoros de las Perseidas pueden superar los 50 kilómetros por segundo y, en circunstancias ideales, la actividad puede alcanzar los 200 por hora. Sin embargo, el número realmente visible dependerá de la oscuridad del lugar, la transparencia atmosférica y la posición del radiante sobre el horizonte.

Los mejores lugares de Córdoba para ver las Lágrimas de San Lorenzo

En Córdoba, destacan cinco puntos de referencia para contemplar la lluvia de estrellas. En la capital y sus inmediaciones están el Parque de la Asomadilla, Los Villares y Santa María de Trasierra. Mientras que la comarca de Los Pedroches y Sierra Morena son referencia para la observación del cielo nocturno.

Parque de la Asomadilla: la opción dentro de Córdoba capital

Quienes no puedan desplazarse fuera de la ciudad tienen en el parque de la Asomadilla una alternativa accesible. Su extensión, sus zonas elevadas y la presencia de espacios abiertos permiten encontrar puntos con algo menos de iluminación directa que en el centro urbano.

No obstante, la contaminación lumínica de la capital reducirá considerablemente el número de meteoros visibles. Conviene buscar la zona más oscura del parque, alejarse de farolas y dirigir la mirada hacia la parte del cielo con menos resplandor urbano.

Es una opción adecuada para una observación informal o familiar, aunque no ofrece las condiciones de los enclaves rurales de la provincia.

Cordobeses en un atardecer en la Asomadilla. / CHENCHO MARTÍNEZ

Los Villares: un clásico a pocos kilómetros de la ciudad

El parque periurbano de Los Villares es uno de los lugares más frecuentados por los cordobeses durante las noches de verano. Su ubicación en la Sierra, a mayor distancia del núcleo urbano, permite disfrutar de un cielo sensiblemente más oscuro que el de la capital.

Sus zonas recreativas y espacios abiertos facilitan una observación cómoda, pero es importante comprobar previamente los horarios, las condiciones de acceso y las posibles restricciones nocturnas.

Para contemplar las Perseidas no es necesario utilizar telescopio ni prismáticos. De hecho, estos instrumentos limitan el campo de visión. Lo recomendable es tumbarse o sentarse mirando una amplia extensión del cielo y esperar unos 20 minutos para que los ojos se adapten a la oscuridad.

Santa María de Trassierra: naturaleza y menos contaminación lumínica

La barriada periférica de Santa María de Trassierra y su entorno ofrecen numerosos caminos, claros y espacios rurales alejados de las luces más intensas de la ciudad.

La elevación y la vegetación de la Sierra también pueden proporcionar temperaturas nocturnas algo más agradables que las de la ciudad durante agosto. Para elegir el punto de observación hay que buscar una explanada segura y despejada, evitando estacionar en caminos estrechos, propiedades privadas o zonas donde se dificulte el paso de vehículos de emergencia.

Trassierra combina proximidad a la capital y un ambiente rural, por lo que constituye una de las alternativas más cómodas para quienes deseen mejorar claramente la visibilidad sin realizar un desplazamiento largo.

Los Pedroches: uno de los grandes cielos de Córdoba

La comarca de Los Pedroches constituye uno de los mejores territorios cordobeses para contemplar las Perseidas. Su Reserva Starlight abarca aproximadamente 3.500 kilómetros cuadrados y 17 municipios, distinguidos por la oscuridad, limpieza y calidad de su cielo nocturno.

Entre sus puntos más populares se encuentra el entorno del santuario de la Virgen de Luna, entre Pozoblanco y Villanueva de Córdoba. Sus grandes espacios abiertos y la distancia respecto a los principales focos urbanos favorecen una observación panorámica.

La Fundación Starlight mantiene a Los Pedroches en su listado oficial de reservas, una certificación que reconoce tanto la calidad del cielo como el compromiso del territorio con su protección.

Prácticamente, cualquier enclave rural de la comarca puede ofrecer buenas condiciones, siempre que tenga el horizonte despejado y se encuentre alejado de carreteras, farolas y explotaciones con iluminación intensa.

Santuario de la Virgen de Luna. / CÓRDOBA

Sierra Morena: cuatro enclaves para una noche bajo las estrellas

La Reserva Starlight de Sierra Morena Andaluza, reconocida oficialmente desde 2014, incluye diversos municipios y espacios de la provincia de Córdoba especialmente indicados para el astroturismo.

Entre los enclaves señalados en el documento se encuentran Huerta la Isla, junto al meandro del Guadalquivir en Montoro; Los Llanos de Espiel, con explanadas y una bóveda celeste abierta; el entorno del camping Puente Nuevo, en Villaviciosa de Córdoba, y el albergue de Hornachuelos, preparado para actividades de iniciación astronómica.

Antes de acudir conviene confirmar si los equipamientos están abiertos, si requieren reserva y si permiten el acceso durante la madrugada. En cualquier caso, los espacios rurales próximos pueden ofrecer condiciones excelentes siempre que la observación se realice desde un lugar público, seguro y autorizado.