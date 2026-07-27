Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras y tráficoMovilidad en veranoMurales SubbéticaHumo en CórdobaStage Córdoba CFFiestas agostoErmita Cerro MurianoGuardia Civil CórdobaAlfonso CabelloEl tiempoMilitar CabraIncendios MadridCarlos MarínCarmen Áviles
instagramlinkedin

Empleo

La Base Logística de Córdoba busca talento: más plazo para solicitar las ayudas de formación en Córdoba

La Junta amplía hasta el 31 de julio la convocatoria, dotada con casi 4,9 millones de euros, que financiará cursos presenciales de logística, electrónica, informática, digitalización e inteligencia artificial

Punto de orientación laboral sobre la BLET de la Junta de Andalucía.

Punto de orientación laboral sobre la BLET de la Junta de Andalucía. / Víctor Castro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Roso

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha ampliado hasta el próximo 31 de julio el plazo para que las entidades de formación soliciten las subvenciones destinadas a preparar en Córdoba los perfiles profesionales que demandará la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 4.888.264,42 euros y permitirá poner en marcha durante 2026 y 2027 una nueva oferta formativa dirigida tanto a personas desempleadas como a trabajadores en activo de la provincia. Las ayudas podrán cubrir hasta el 100% del coste de los cursos.

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, ha animado a las entidades a aprovechar la ampliación del plazo para presentar sus proyectos. El objetivo, según ha explicado, es contar con una oferta "amplia, de calidad y adaptada" a las necesidades laborales que generarán la Base Logística y las empresas vinculadas a este proyecto.

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, en la presentación del punto de información laboral de la BLET

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, en la presentación del punto de información laboral de la BLET / CÓRDOBA

Tres líneas de formación

La convocatoria se divide en tres líneas de actuación. La primera está destinada prioritariamente a personas desempleadas; la segunda se dirige a trabajadores ocupados; y la tercera permitirá impartir ofertas de Grado C del Sistema de Formación Profesional para mejorar la cualificación de los futuros profesionales.

Todas las acciones se desarrollarán de forma presencial en la provincia de Córdoba y estarán vinculadas a sectores considerados estratégicos para la BLET, como la logística, la electrónica, las telecomunicaciones, la fabricación mecánica, la informática, la digitalización y la inteligencia artificial.

Del presupuesto total, 1,95 millones de euros se reservan para la formación de desempleados; 377.010 euros para trabajadores ocupados; y algo más de 2,55 millones para impartir Grados C destinados a personas sin empleo.

Las entidades interesadas deberán presentar sus solicitudes a través de la plataforma PROFEUS+A antes de que concluya el 31 de julio. Cada entidad podrá registrar una solicitud por cada una de las líneas, especificando los cursos que pretende impartir.

Córdoba IES Zoco instituto fp formación profesional Mecanizado, automoción y soldadura familias profesionales relacionadas con la BLET Base Logística del Ejército de Tierra

Córdoba IES Zoco instituto fp formación profesional Mecanizado, automoción y soldadura familias profesionales relacionadas con la BLET Base Logística del Ejército de Tierra / A. J. GONZÁLEZ

Anticiparse a las necesidades de la BLET

Este programa forma parte del proyecto singular acordado por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación Provincial y la Confederación de Empresarios de Córdoba para adaptar la oferta formativa a las necesidades de la futura infraestructura militar.

Gálvez ha señalado que la Base Logística será «uno de los principales motores de desarrollo económico e industrial de la provincia» y ha defendido la necesidad de preparar profesionales cualificados para que las empresas encuentren en Córdoba el talento que necesitarán.

Noticias relacionadas y más

La Junta pretende así que la inversión prevista en la BLET se traduzca también en nuevas oportunidades de empleo para los cordobeses y permita anticiparse a la demanda de especialistas que generarán tanto la propia base como su tejido empresarial auxiliar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera de Córdoba a Cerro Muriano
  2. El incendio de Cerro Muriano en Córdoba supera la fase de mayor riesgo tras el desalojo de más de 200 personas
  3. El incendio de Cerro Muriano en Córdoba afecta ya a 200 hectáreas y sigue pendiente de los realojos tras una noche con una evolución "muy positiva"
  4. El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario
  5. La ermita de Los Pinares queda intacta tras ser rodeada por las llamas del incendio de Cerro Muriano en Córdoba: «Parece milagroso»
  6. Vimpyca termina la construcción de 16 pisos en el barrio cordobés de Santa Marina: así son y así se adjudicarán
  7. Desalojados por el incendio de Cerro Muriano, en Córdoba: 'Nos avisó la Guardia Civil y salimos con cuatro cosas y nuestra águila
  8. Manuel Pimentel Siles, exministro de José María Aznar, sobre los cines de verano de Córdoba: 'Son realmente únicos y una reliquia del pasado

La Universidad de Córdoba presenta un sello de Averroes para reivindicar el conocimiento y el pensamiento crítico

La Universidad de Córdoba presenta un sello de Averroes para reivindicar el conocimiento y el pensamiento crítico

Bellido consultará si hay que tomar medidas ante el humo de incendios que llega a Córdoba desde otros puntos de España

Bellido consultará si hay que tomar medidas ante el humo de incendios que llega a Córdoba desde otros puntos de España

Hacemos Córdoba reclama un plan de puesta a punto de los colegios públicos antes del inicio del próximo curso

La Universidad de Córdoba recupera el archivo del Aula Flamenca que dio origen a su Cátedra de Flamencología

La Universidad de Córdoba recupera el archivo del Aula Flamenca que dio origen a su Cátedra de Flamencología

Arranca la retirada del adoquín en las calles Eduardo Lucena, Conde de Robledo y Góngora en Córdoba

Arranca la retirada del adoquín en las calles Eduardo Lucena, Conde de Robledo y Góngora en Córdoba

La Base Logística de Córdoba busca talento: más plazo para solicitar las ayudas de formación en Córdoba

La Base Logística de Córdoba busca talento: más plazo para solicitar las ayudas de formación en Córdoba

La unidad montada de la Policía Local seguirá en Caballerizas y no habrá una cocina industrial: rechazadas las alegaciones de Córdoba Ecuestre

La unidad montada de la Policía Local seguirá en Caballerizas y no habrá una cocina industrial: rechazadas las alegaciones de Córdoba Ecuestre

Por qué huele a quemado en Córdoba y cuándo desaparecerá el humo de los incendios: esta es la explicación del Infoca

Por qué huele a quemado en Córdoba y cuándo desaparecerá el humo de los incendios: esta es la explicación del Infoca
Tracking Pixel Contents