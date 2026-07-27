La Base Logística de Córdoba busca talento: más plazo para solicitar las ayudas de formación en Córdoba

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha ampliado hasta el próximo 31 de julio el plazo para que las entidades de formación soliciten las subvenciones destinadas a preparar en Córdoba los perfiles profesionales que demandará la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 4.888.264,42 euros y permitirá poner en marcha durante 2026 y 2027 una nueva oferta formativa dirigida tanto a personas desempleadas como a trabajadores en activo de la provincia. Las ayudas podrán cubrir hasta el 100% del coste de los cursos.

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, ha animado a las entidades a aprovechar la ampliación del plazo para presentar sus proyectos. El objetivo, según ha explicado, es contar con una oferta "amplia, de calidad y adaptada" a las necesidades laborales que generarán la Base Logística y las empresas vinculadas a este proyecto.

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, en la presentación del punto de información laboral de la BLET / CÓRDOBA

Tres líneas de formación

La convocatoria se divide en tres líneas de actuación. La primera está destinada prioritariamente a personas desempleadas; la segunda se dirige a trabajadores ocupados; y la tercera permitirá impartir ofertas de Grado C del Sistema de Formación Profesional para mejorar la cualificación de los futuros profesionales.

Todas las acciones se desarrollarán de forma presencial en la provincia de Córdoba y estarán vinculadas a sectores considerados estratégicos para la BLET, como la logística, la electrónica, las telecomunicaciones, la fabricación mecánica, la informática, la digitalización y la inteligencia artificial.

Del presupuesto total, 1,95 millones de euros se reservan para la formación de desempleados; 377.010 euros para trabajadores ocupados; y algo más de 2,55 millones para impartir Grados C destinados a personas sin empleo.

Las entidades interesadas deberán presentar sus solicitudes a través de la plataforma PROFEUS+A antes de que concluya el 31 de julio. Cada entidad podrá registrar una solicitud por cada una de las líneas, especificando los cursos que pretende impartir.

Córdoba IES Zoco instituto fp formación profesional Mecanizado, automoción y soldadura familias profesionales relacionadas con la BLET Base Logística del Ejército de Tierra / A. J. GONZÁLEZ

Anticiparse a las necesidades de la BLET

Este programa forma parte del proyecto singular acordado por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación Provincial y la Confederación de Empresarios de Córdoba para adaptar la oferta formativa a las necesidades de la futura infraestructura militar.

Gálvez ha señalado que la Base Logística será «uno de los principales motores de desarrollo económico e industrial de la provincia» y ha defendido la necesidad de preparar profesionales cualificados para que las empresas encuentren en Córdoba el talento que necesitarán.

La Junta pretende así que la inversión prevista en la BLET se traduzca también en nuevas oportunidades de empleo para los cordobeses y permita anticiparse a la demanda de especialistas que generarán tanto la propia base como su tejido empresarial auxiliar.