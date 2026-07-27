Obras
Arranca la retirada del adoquín en las calles Eduardo Lucena, Conde de Robledo y Góngora en Córdoba
Los trabajos del Plan de Asfalto provocan desde este lunes cortes, desvíos y cambios de circulación en pleno centro de la ciudad
Las máquinas y los operarios y obreros ya trabajan en las calles Eduardo Lucena, Conde de Robledo, Góngora y el bulevar del Gran Capitán, donde el Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado la retirada del adoquín como paso previo al posterior asfaltado. Los cortes de tráfico, la señalización provisional y el movimiento de operarios y maquinaria han comenzado a alterar desde primera hora la rutina habitual de residentes, comerciantes, peatones y conductores en pleno centro de la ciudad.
La actuación se desarrollará por fases y está previsto que se prolongue hasta el 31 de julio, según la planificación inicial. Los trabajos forman parte del Plan de Asfalto 2026, que desde junio se extiende por distintos puntos de Córdoba.
La intervención no se limita a las tres calles adoquinadas. El Ayuntamiento aprovechará estos días para realizar también labores de mantenimiento en la plataforma única de la avenida del Gran Capitán, incluida en el tramo anunciado entre el 27 y el 31 de julio.
Cambios en la circulación
La obra obliga a modificar el tráfico en todo el entorno. El acceso se mantiene desde Ronda de los Tejares por el bulevar del Gran Capitán, aunque esta vía queda habilitada en sentido único de entrada mientras se desarrollan los trabajos.
Pese a los cortes, el Ayuntamiento asegura que se mantendrá en todo momento el acceso a cocheras y aparcamientos. Las salidas de los vehículos se irán adaptando a cada fase y podrán realizarse por la calle Cruz Conde, accediendo desde Góngora o Conde de Robledo, o por el itinerario formado por Concepción y José Zorrilla. En determinados momentos podrán estar operativos ambos recorridos.
La presencia de vehículos en calles de prioridad peatonal obliga además a extremar las precauciones. Movilidad ha pedido a los conductores que respeten la señalización provisional y las indicaciones de la Policía Local y de los operarios. También recomienda a los peatones evitar, en la medida de lo posible, las calles afectadas y tener en cuenta que durante estos días puede circular maquinaria y tráfico autorizado por espacios habitualmente reservados a los viandantes.
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