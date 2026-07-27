Antonio Caño, presidente de las Agencias de Viajes en Córdoba: "En los viajes combinados, la gente no se la juega y va a su agencia de confianza"

¿A cuántos negocios representa la Asociación de Agencias de Viaje de Córdoba?

Pues mira, hoy en día estamos aproximadamente en un 25% sobre el número total de agentes de viajes, no intermediarios turísticos. En total hay unas 70 en Córdoba.

Estamos en cifras récord de llegada de turistas a nuestro país. ¿También son de récord las cifras de la salida de los españoles fuera del territorio nacional?

Sí, la verdad es que, hoy en día, salvo este año que con todos los problemas que ha habido desde que empezamos en enero con lo del tren Iryo y luego con el tren de borrascas, nos metimos prácticamente en Semana Santa y luego en mayo se perdió actividad. Pero sí se sale más, aunque hay cierto desánimo, en gran parte por lo de la guerra de Irán. Y, además, el problema económico persiste.

¿Y los cordobeses también estamos saliendo más que antes ?

Sí, sí, sí, en líneas generales, sí. Lo único que, bueno, a nivel provincial, pasa un poco de lo mismo, pues sufrimos más lo que ya te he comentado del Iryo y luego el tren de borrascas y la guerra de Irán. Y es cierto que todo eso ha generado una incertidumbre desde el punto de vista económico que ha retraído las ventas.

En relación con el verano, se habla ahora de que las reservas para las vacaciones se suelen hacer por periodos más cortos. ¿Es así? ¿Cuáles son los motivos?

Sí. Esa es una tónica que lleva bastantes años. Y está provocado por ese contexto económico, porque ha habido una subida de precios en todo lo que genera logística y, evidentemente, la logística es el restaurante, el hotel, la compra de materia prima para producir. Se incrementan todos los factores de producción. Y, al final, los costes se han incrementado un 10%. Todo eso, junto a las causas que antes he citado, han hecho que la gente se retraiga y las ventas este año y las salidas a nivel mundial hayan sido otras. Todo lo que se tenía programado para verano, todo, las compañías aéreas, todo ha cambiado y lo ha hecho en prácticamente una o dos semanas, en cuestión de días.

Hubo otra circunstancia que al sector le afectó bastante, que fue la llegada de internet. ¿De qué manera repercutió en las agencias de viaje?

Bueno, en principio, como a todo. Pero, principalmente, las agencias de viaje, como siempre que hay una innovación, sufren considerablemente. Pero la innovación llegó y lo hizo para quedarse. Y las agencias de viajes lo que hicimos fue reconvertirnos y lo que al principio fue un problema, que sufrimos cuatro o cinco años, pues ya se ha normalizado y hoy en día son tantas o más las agencias que operan tanto en internet como físicamente. Pero, sí, es cierto que a nivel nacional, dentro de las casi 12.000 agencias de viaje que hay asociadas, al final un 25% son agencias que trabajan exclusivamente a través de internet. Así que nos hemos adaptado.

Aunque se haya implantado internet, ¿qué ventajas tiene para un cliente reservar su viaje en una agencia tradicional?

Yo digo que las agencias de viaje, como nos hemos reconvertido, no te hablo de las grandes OTA (Online Travel Agency) a nivel mundial, sino de las que hacen su comercialización a través de internet, tanto a nivel nacional, regional e incluso a nivel local, tienen tanta o mejor buena respuesta para cualquier cliente como una tradicional.

Que cada vez son menos, ¿no?

Sí, pero yo lo que sí recomiendo es que la gente compre, ya sea por internet o por agencia física o presencial, en aquellas agencias que tengan un seguimiento de calidad, confianza y seguridad de su compraventa. Los servicios que tradicionalmente ofrecen estas agencias de viaje al cliente funcionan perfectamente. Pero es que, claro, hoy en día, todo esto se ha hecho tan grande, que en las agencias que son muy grandes, el servicio de atención al cliente ya está racionalizado, con lo cual ya no hablas con Manolo o con Santi o con Sara, la de la agencia de la esquina, sino que al final, aunque sea en internet, hablas con alguien con el que no tienes ningún tipo de vecindad.

¿En Córdoba, por ejemplo, qué porcentaje de los viajes se siguen contratando directamente con las agencias físicas?

Es que hay una diferencia. En lo que es la venta de turismo vacacional, puro y duro, de una estancia o un alojamiento en las playas, eso sigue siendo prácticamente más del 50%. Y luego lo que son otros servicios, que son los de viajes combinados, que ahí la gente no se la juega y suele ser presencial, los hacen con su agencia de confianza.

¿Cuál es la situación actual del sector en Córdoba? ¿Cuál es el principal caballo de batalla?

A ver, los problemas a nivel nacional del sector de las agencias de viaje son siempre los mismos. En los últimos tres años, ha sido una debacle, fueron las comisiones a nivel nacional con los operadores a las compañías aéreas. En el último, pues ha sido el decreto 933.

Explíqueme el contenido de ese decreto.

El decreto 933 se refiere al registro de viajeros. Que en este caso lo hacían los alojamientos, lo hacían incluso los rental cars. Llevamos dos años peleando con Europa, que es uno de los principales escollos. El problema que tenemos las agencias de viajes es el registro de cada uno de los viajeros con su respectivo contrato de viaje combinado. Creo que estábamos haciendo una duplicidad. Que un cliente te reserve un viaje y ahora tú lo que haces es registrar en el Ministerio de Interior la operativa de ese cliente, cuando ya lo ha hecho tu operador..., nos están obligando a hacerlo nosotros también. Y se hace cuando uno va al hotel, cuando llega a su destino, si se adquiere un rental car, igualmente, y, entonces, claro, estábamos triplicando el mismo procedimiento. O sea, los cruces de información, al final, ¿no existen?

La pregunta típica del verano es la de los lugares más demandados por los cordobeses para sus vacaciones, así que se la vuelvo a hacer. ¿Cuáles son?

De los que salen, sobre el 70% o 75%, lo hacen a la costa, a la Península. Y ya, hay un 25% que se está inclinando a cruceros, sobre todo por el Mediterráneo, a pesar de lo que este año ocurrió con el hantavirus. Pero, al final, las compañías navieras han hecho el agosto. Ha ocurrido todo lo contrario de lo que se preveía en el mercado, que no iba la gente a hacer el crucero por esos motivos y por el hándicap de que no es lo mismo estar en tierra que estar en el mar, a la hora de la seguridad sanitaria, pues al contrario de lo que se esperaba se ha vendido todo. Las compañías navieras también han hecho algunas ofertas en determinadas fechas. Y por lo que me preguntaba de los cordobeses, no ha llegado a considerarse, últimamente ha sido un 10% el que ha optado por el crucero y el resto, por el interior, sobre todo, en parques temáticos.

En Córdoba, hay una oferta muy variada, incluso con playa, ¿qué peso tiene esa otra oferta ajena a la Mezquita, los patios y el patrimonio monumental?

Bueno, yo creo que está muy avanzada y tiene bastante fuerza. El turismo gastronómico ya tiene un peso muy grande entre los turistas que llegan a Córdoba. Yo creo que es el primer competidor a nivel nacional. Y después hay una presencia destacada de visitantes que llegan de otras zonas de Andalucía. Un ejemplo son las excursiones a la Subbética o a cualquier otra comarca buscando el turismo en torno al vino, los ibéricos y el de naturaleza. O las excursiones desde la Costa del Sol , sobre todo, a la Subbética, que ya tiene una planta hotelera importante. Yo me arriesgaría a decir, de en torno a las 10.000 o 12.000 plazas en toda la comarca, aunque la capital tiene el triple, claro, a lo que se añaden una serie de propuestas de diverso tipo que lo hacen un destino muy interesante y complementario al de la capital.