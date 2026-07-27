La clínica Bau en Córdoba anuncia su ampliación ante el incremento de la demanda de reproducción asistida

La clínica Bau en Córdoba, centrada en ginecología, obstetricia y reproducción asistida, quiere ampliar sus instalaciones ubicadas en la avenida del Brillante y donde funciona desde principios de los años 2000. El consejo rector de la Gerencia de Urbanismo tiene previsto aprobar este miércoles, de forma inicial, el estudio de ordenación presentado por la clínica. El objetivo principal es la ampliación ante el aumento de la demanda de reproducción asistida, aunque también se hace necesario ordenar la situación urbanística de las instalaciones.

Según aparece en la información que va al consejo rector, la parcela donde se ubica la clínica aparece actualmente como "vivienda unifamiliar aislada" y debe pasar o bien a dotación privada o a equipamiento comunitario privado. Más allá de dicha ordenación, lo que dice la empresa es que ya ha alcanzado su máxima capacidad y que la demanda de servicios sanitarios, especialmente en ginecología y reproducción asistida, puede crecer alrededor de un 30% a corto plazo.

Instalaciones de la clínica Bau en Córdoba. / Manuel Murillo

El propio estudio presentado por la empresa vincula la ampliación pretendida al crecimiento de la sanidad privada y de la colaboración público-privada. Es más, se señala que la clínica Bau ya prestó servicios concertados durante la pandemia y que ha concurrido a nuevos acuerdos con el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La ampliación planteada por la clínica Bau

La propuesta prevé aumentar la edificabilidad en 678,80 metros cuadrados mediante una planta adicional sobre el edificio actual, sin incrementar la ocupación de suelo de la parcela. Si bien los servicios a prestar en el nuevo espacio todavía habrá que concretarlos, la clínica sí adelanta que pretende abrir un laboratorio de genética y otro de reproducción, nuevas consultas, dos quirófanos y salas de espera. Además, quiere incorporar tres salas de diagnóstico por imagen, resonancia magnética, mamografía, densitometría y un nuevo quirófano destinado, entre otros usos, a reproducción asistida.

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Instalaciones de la clínica Bau en Córdoba. / Manuel Murillo

En cuanto a la inversión prevista, se estima que serán unos tres millones de euros. En este caso, el coste de la obra rozará el millón de euros mientras que la dotación médica será lo que sume hasta llegar a esos tres millones. Hay que tener en cuenta, según la información que va a consejo rector, que la clínica Bau en Córdoba factura unos 2,1 millones de euros anuales, cifra que se iría a los 4,8 millones con las mejoras y las ampliaciones que se quieren implementar.