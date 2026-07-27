El Cabildo destina más de 96.000 euros a restaurar el Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente para frenar los daños por humedad y contaminación

Uno de los grandes símbolos del paisaje monumental de Córdoba inicia una nueva etapa para garantizar su conservación. El Cabildo Catedral de Córdoba destinará 96.618,50 euros a la restauración integral del Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente, situado junto al Puente Romano, el río Guadalquivir y la Mezquita-Catedral.

La intervención comienza este lunes con la instalación del andamiaje necesario para ejecutar los trabajos. El objetivo es frenar los procesos de deterioro activos, recuperar la estabilidad de los materiales y mejorar la contemplación del conjunto monumental, según ha informado el Cabildo.

El deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ha señalado que esta actuación supone «una nueva muestra del compromiso permanente del Cabildo con la conservación y la protección del patrimonio histórico de Córdoba».

Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente. / A.J. González

Humedad, contaminación y daños en la piedra

El proyecto técnico determina que el monumento mantiene, en términos generales, una estabilidad adecuada. Sin embargo, presenta diferentes patologías ocasionadas por su exposición constante a la intemperie, la humedad del entorno del Guadalquivir, las variaciones de temperatura, la contaminación atmosférica y la acumulación de partículas.

El basamento del Triunfo de San Rafael es la zona más afectada por encontrarse más cerca del terreno y retener una mayor cantidad de humedad. En esta parte se ha detectado la presencia de líquenes, algas y musgos, además de arenización, pérdida de cohesión de la piedra, erosión de elementos escultóricos y acumulación de sales.

Los técnicos también han identificado costras negras en las zonas que no reciben el lavado natural de la lluvia, así como fisuras, microfisuras y pérdidas de volumen en molduras y relieves. A estos daños se suman posibles alteraciones provocadas por antiguos elementos metálicos y por materiales utilizados en restauraciones anteriores que no son completamente compatibles con la piedra original.

Limpieza, consolidación y sellado de fisuras

La restauración incluirá una limpieza gradual y controlada, adaptada a las características de la piedra caliza, los mármoles y los jaspes presentes en el conjunto.

Para ello se utilizarán técnicas de agua nebulizada a baja presión, microproyección controlada y limpieza manual en las zonas escultóricas más delicadas. También se aplicarán tratamientos biocidas para eliminar líquenes, algas y musgos.

Los trabajos contemplan igualmente la extracción de las sales acumuladas en el interior de la piedra y la consolidación de las superficies que presentan pérdida de cohesión o disgregación. Las fisuras serán limpiadas, rellenadas y selladas con materiales compatibles.

Además, se realizarán reintegraciones puntuales con morteros de cal y cargas de piedra o mármol en aquellas pérdidas que puedan afectar a la estabilidad o dificultar la correcta lectura del monumento.

Una vez finalizadas estas labores, se aplicará una protección transpirable destinada a reducir la absorción de agua y la acumulación de contaminantes, sin impedir que la humedad interior pueda evaporarse.

La intervención se completará con un programa de inspecciones periódicas, limpieza preventiva, seguimiento de fisuras y control del biodeterioro.

Un monumento barroco concluido en 1771

El Triunfo de la Puerta del Puente fue concebido como una gran composición barroca dedicada a San Rafael, custodio y protector de Córdoba. Su ejecución definitiva fue encargada al escultor francés Miguel de Verdiguier y el conjunto quedó concluido en 1771.

El monumento mide aproximadamente 27 metros de altura y está compuesto por un basamento escultórico, un cuerpo intermedio o castillete, una gran columna de mármol y la imagen del Arcángel San Rafael que corona el conjunto.

A lo largo de su historia ha sido objeto de diferentes actuaciones de conservación. En 1987 se intervino sobre la estatua del Arcángel y la columna para corregir problemas estructurales y limpiar la escultura.

Posteriormente, en la primavera de 2004, se desarrolló otra restauración centrada en la parte inferior del monumento, especialmente dañada por el paso del tiempo, la cercanía del Guadalquivir y la contaminación generada por el tráfico.

Reapertura del monumento y mejora de la visita

Esta nueva actuación se suma a la decisión adoptada por el Cabildo en marzo de 2026 de asumir la reapertura del Triunfo de San Rafael. La medida permite que cordobeses y visitantes vuelvan a acceder a su interior y disfruten del mirador con vistas al río, el Puente Romano y el conjunto monumental de Córdoba.

Joaquín Alberto Nieva ha defendido que la responsabilidad de la institución «no se limita a preservar los monumentos», sino que también implica ponerlos a disposición de la sociedad, mejorar la experiencia de los visitantes y contribuir a ampliar la oferta cultural y turística de Córdoba.

El deán-presidente ha añadido que la restauración permitirá «garantizar la conservación futura de uno de los grandes símbolos de la ciudad y recuperar plenamente su lectura artística y monumental», respetando sus materiales originales y su historia.

La intervención permitirá proteger una de las imágenes más reconocibles de Córdoba y reforzar la conservación de un enclave especialmente frecuentado por vecinos y turistas. El seguimiento y el mantenimiento preventivo serán claves para evitar que la humedad y la contaminación vuelvan a acelerar el deterioro del monumento.