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Bellido consultará si hay que tomar medidas ante el humo de incendios que llega a Córdoba desde otros puntos de España

La nube de partículas provocada por los incendios de Madrid, Ávila y Toledo llega a la capital, causando posibles molestias, especialmente en colectivos sensibles

Bellido consultará si hay que tomar medidas ante el humo de incendios que llega a Córdoba.

Bellido consultará si hay que tomar medidas ante el humo de incendios que llega a Córdoba. / Manuel Murillo

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Europa Press

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha avanzado este lunes que consultará "si hay que tomar medidas de autoprotección en la población, que tenga que tener algún cuidado", por si puede afectar a la salud durante estos días" el humo que inunda la ciudad procedente de los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo, debido a las condiciones meteorológicas que favorecen su desplazamiento.

En declaraciones a los periodistas, junto al delegado de la Junta de Andalucía en la provincia, Adolfo Molina, el regidor ha destacado no obstante que "si hubiera alguna afección, desde el servicio sanitario se comunicaría a la población para que tomara alguna medida".

Al respecto, ha apuntado que desde la tarde de este domingo ha llegado a Córdoba el humo de los incendios del centro de España, "no de los que hemos tenido más cerca que afortunadamente se solventaron satisfactoriamente". Ello, ha analizado, "indica la magnitud de lo ocurrido en Castilla y León y en Madrid, estando a 400 kilómetros y que nos veamos afectados porque llega ese humo y se nota en la calidad del aire y en el ambiente", ante lo cual ha valorado que "se hayan puesto de acuerdo todas las administraciones y estén trabajando para acabar cuanto antes".

26/07/2026 Una persona trabaja en las labores de extinción del incendio forestal, a 26 de julio de 2026, en La Adrada, Ávila, Castilla y León (España). La Adrada, uno de los municipios del Valle del Tiétar (Ávila), ha sido evacuado de forma preventiva este sábado ante el avance del grave incendio de Burgohondo que, junto con el de Madrid, tienen en vilo a la población aledaña y que han quemado ya más de 45.000 hectáreas. POLITICA César Vallejo Rodríguez - Europa Press

Una persona trabaja en las labores de extinción del incendio forestal, en La Adrada, Ávila. / EUROPA PRESS

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, la posible presencia de humo en el ambiente no implica un riesgo directo para la población en general. No obstante, desde el centro de coordinación advierten de que sí puede provocar molestias puntuales, especialmente en personas con enfermedades respiratorias, mayores, niños y otros colectivos sensibles.

Medidas de precaución

Ante esta situación, y como medida de precaución, la EMA 112 recomienda a la ciudadanía mantener las puertas y ventanas cerradas en caso de que se perciba el humo de forma intensa. Asimismo, se aconseja evitar la realización de actividades físicas prolongadas al aire libre mientras dure la presencia del humo en la zona.

Atardecer en Córdoba con el cielo muy turbio.

Atardecer en Córdoba con el cielo muy turbio. / CÓRDOBA

De igual modo, las autoridades piden prestar una especial atención a las personas que padezcan enfermedades respiratorias o alergias, y recuerdan la importancia de consultar con los servicios sanitarios en caso de que aparezcan síntomas o se agraven los ya existentes. También se insta a la población a informarse siempre a través de los canales oficiales.

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Y desde el servicio 112 se ha detallado que se mantiene un seguimiento continuo de la evolución de la situación. En caso de que fuera necesario, se adoptarían nuevas medidas y se informaría puntualmente de ello a la ciudadanía.

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