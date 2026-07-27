Patrimonio
La unidad montada de la Policía Local seguirá en Caballerizas y no habrá una cocina industrial: el Ayuntamiento rechaza todas las alegaciones de Córdoba Ecuestre
El Ayuntamiento de Córdoba desestima las alegaciones de Córdoba Ecuestre al convenio de las Caballerizas Reales, aunque estudiará algunas propuestas
La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha desestimado este lunes todas las alegaciones presentadas por Córdoba Ecuestre al convenio de concesión demanial a esta entidad sin ánimo de lucro de parte del edificio de las Caballerizas Reales. Tal y como ya adelantara el propio alcalde, José María Bellido, no se ha tenido en cuenta ninguna de las pretensiones de la entidad presidida por Rafael Blanco, aunque algunas propuestas sí se analizarán para ver si son viables.
Ha sido la viceportavoz del gobierno municipal, Cintia Bustos, quien ha informado de los asuntos tratados en la junta de gobierno local y quien se ha centrado, precisamente, en este punto relativo al histórico edificio de Caballerizas. Bustos ha explicado que el acuerdo de la junta de gobierno -la desestimaciones, que también venían de parte de Hacemos Córdoba- se harán públicas durante un periodo de diez días. Luego se abrirá un periodo de otros días para que Córdoba Ecuestre presente la garantía marcada en el convenio, si es que está de acuerdo con el mismo, y luego habrá otros 15 días para la formalización. Si Córdoba Ecuestre decide no firmar el acuerdo con el Ayuntamiento, el alcalde ya anunció que se sacará a concurso público.
Lo que pide Córdoba Ecuestre
Hay aspectos dentro de las peticiones de Córdoba Ecuestre que para el Ayuntamiento siempre han sido innegociables. Las propuestas de Córdoba Ecuestre se basan, según la propia organización, en la viabilidad del gran proyecto que tienen pensado por Caballerizas: el Centro Internacional del Caballo. Y, entre otras cosas, lo que hará falta es mucho espacio para estos animales. Lo que decía esta entidad es que hay que aumentar el número de caballos que hay ahora para poder sostener los espectáculos y dar formación y que el hecho de que allí esté la unidad a caballo de la Policía Local restaba espacio para ello. Pero en ningún caso, ha dejado claro el Ayuntamiento, los caballos de la Policía Local se van a mover de allí.
El Ayuntamiento, eso sí, lo que entiende es que en muchos casos en los que se han presentado alegaciones lo que ha habido es una falta de interpretación del texto del convenio. Con ello, el Consistorio está dispuesto a estudiar algunas propuestas de las planteadas por Córdoba Ecuestre, como la del uso compartido del acceso al ala este del edificio. Para el mismo espacio, el ala este, se pedía para usos administrativos, pero el Ayuntamiento lo desestima explicando que este tipo de usos no caben en este espacio.
No se rechaza el uso hostelero, pero no se pondrá una cocina industrial
Córdoba Ecuestre pedía también que en la parte sobre el picadero se permitiera instalar una cocina industrial con el objetivo de multiplicar usos en el monumento y aumentar así sus capacidades de rentabilidad. El Ayuntamiento no rechaza, y así lo ha señalado Cintia Bustos, que pueda haber servicio de restauración en Caballerizas, pero la instalación de la cocina industrial no la va a permitir, alegando que así lo establece la normativa de protección de este tipo de monumentos. Córdoba Ecuestre sí dijo en su momento que hay espacios culturales y monumentales que cuentan ya con infraestructuras de este tipo, como el Círculo de la Amistad o el Palacio de Congresos.
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