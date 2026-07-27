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El Ayuntamiento de Córdoba destinará una parcela del Campo de la Verdad a construir pisos de alquiler asequibles

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo aprobará la asignación de uso de vivienda a una parcela del Campo de la Verdad para construir alquileres asequibles

Zona del Campo de la Verdad donde se prevé construir vivienda en alquiler asequible.

Zona del Campo de la Verdad donde se prevé construir vivienda en alquiler asequible. / MANUEL MURILLO

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Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El consejo rector que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba celebra el miércoles aprobará la asignación de uso de vivienda a una parcela localizada en el Campo de la Verdad y que ahora figura como suelo para equipamiento público. El objetivo, construir vivienda pública, en este caso, en régimen de alquiler y a precios asequibles. El Ayuntamiento, en concreto Urbanismo, ya hizo lo mismo el mes pasado con otros cinco solares de la ciudad. Todos entran en el que se dio a llamar Plan Vives, un proyecto que pretende construir vivienda en alquiler para jóvenes. El de Campo de la Verdad se hace aparte porque se incluye dentro de los proyectos de Edilquivir.

En cuanto a la parcela a la que se le cambiará el uso para potenciar esa vivienda en alquiler, se localiza en la calle Carmen Olmedo Checa con Fernández de Córdoba, enfrente del C3A. Tiene una superficie de 3.377,37 metros cuadrados y pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Córdoba.

Zonas de aparcamiento Campo de la Verdad, solares

Zona en el Campo de la Verdad que se reserva para los pisos. / Manuel Murillo

El objetivo es autorizar en la parcela el uso de vivienda o alojamiento dotacional, sin tener que modificar previamente el PGOU. Este tipo de alojamiento no funcionaría como una promoción residencial ordinaria. Las viviendas sí que tendrán carácter protegido y estarán destinadas exclusivamente a alquiler, cesión de uso, otras fórmulas temporales y/o ocupación rotatoria.

La finalidad sería atender necesidades habitacionales temporales de colectivos prioritarios, especialmente personas con bajos recursos o con especiales dificultades para acceder al mercado residencial.

Se integra en Edilquivir

El informe encuadra la actuación dentro de la operación denominada “Integración, equidad, inclusión social, digital y económica”, incluida en el Plan de Actuación Integrado Edilquivir. La intención es desarrollar un conjunto residencial con equipamiento integrado y eficiente para personas con recursos limitados.

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Las viviendas resultantes formarían parte de la red pública de equipamientos comunitarios básicos. Esto tiene varias consecuencias: no podrían venderse como viviendas libres, estarían sujetas permanentemente a protección, no podrían ser descalificadas y solo podrían destinarse a alquiler, cesión o uso temporal. Además, no computan dentro del número máximo de viviendas previsto por el planeamiento para el sector.

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