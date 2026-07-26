La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La casi tragedia en Cerro Muriano, la salida de Carlos Marín del Córdoba CF y la última hora de los grandes fuegos que asolan España, con el de Ávila y Madrid considerado como el mayor de la historia de España, centran los titulares de este domingo
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El incendio de Cerro Muriano dejó imágenes de enorme tensión y estuvo a punto de provocar una tragedia en varias viviendas, con vecinos que relatan cómo vivieron unas horas de angustia convencidos de que perderían sus casas. Es la noticia que abre nuestro boletín de este domingo 26 de julio, en el que también destacamos la despedida de Carlos Marín del Córdoba CF rumbo al Albacete y seguimos en directo la evolución de los grandes incendios que afectan a España, con el fuego entre Ávila y Madrid convertido ya en el mayor de la historia del país.
- DOS DÍAS DESPUÉS | El fuego rozó la tragedia en varias viviendas de Cerro Muriano: «Estaba convencido de que mi casa salía ardiendo»
- DESPEDIDA | Carlos Marín dice adiós al Córdoba CF con destino Albacete
- EN DIRECTO | Última hora de los incendios en España | El incendio de Ávila y Madrid ha quemado ya 50.000 hectáreas, el mayor fuego de la historia de España
Además, te traemos estas noticias:
- EL TIEMPO | Córdoba vuelve esta semana al calor extremo tras una breve tregua y con el riesgo de incendios disparado
Ampliación Cerro Muriano
- PATRIMONIO | La ermita de Los Pinares deja una herida abierta tras el incendio de Cerro Muriano: «Aquí ha ardido un cementerio»
- ANÁLISIS | El incendio de Cerro Muriano, entre los seis mayores de Córdoba en una década: el precedente de 2007 arrasó 4.100 hectáreas
Córdoba Ciudad
- DÍA DE LOS ABUELOS | El legado de una generación de cordobeses: empesarios y abuelos a jornada completa
- ENTREVISTA | Ana María García, socióloga: «El IESA está cerca del corazón de Córdoba, pero lejos del corazón de sus políticos»
- CRÓNICA DE LA SEMANA | Serpientes de verano y tareas para septiembre
- MOVILIDAD | Tres calles del centro de Córdoba se quedan sin adoquines desde este lunes: así afectarán las obras al tráfico
Provincia
- La Junta reconoce cuatro dimisiones en el comité ejecutivo de Asaja Córdoba en plena crisis interna
- REPORTAJE | El patrimonio hídrico de Priego de Córdoba: una historia vinculada al agua
- Los sanfermines de Los Pedroches, entre familia y amigos
Cultura
- ENTREVISTA | Paco Ocón, cantaor cordobés ganador del Melón de Oro en Lo Ferro: "Mis referentes son la gente de mi tierra"
Deportes
- CICLISMO | Alfonso Cabello prolonga su reinado en el kilómetro nacional
- ATLETISMO | Carmen Avilés logra el quinto puesto nacional y apalabra su presencia en el Europeo
- FÚTBOL | El Córdoba CF crece y da motivos para creer tras sus tres primeros ensayos de pretemporada
- Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera de Córdoba a Cerro Muriano
- El incendio de Cerro Muriano en Córdoba supera la fase de mayor riesgo tras el desalojo de más de 200 personas
- El incendio de Cerro Muriano en Córdoba afecta ya a 200 hectáreas y sigue pendiente de los realojos tras una noche con una evolución "muy positiva"
- El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario
- Vimpyca termina la construcción de 16 pisos en el barrio cordobés de Santa Marina: así son y así se adjudicarán
- Desalojados por el incendio de Cerro Muriano, en Córdoba: 'Nos avisó la Guardia Civil y salimos con cuatro cosas y nuestra águila
- La ermita de Los Pinares queda intacta tras ser rodeada por las llamas del incendio de Cerro Muriano en Córdoba: «Parece milagroso»
- Manuel Pimentel Siles, exministro de José María Aznar, sobre los cines de verano de Córdoba: 'Son realmente únicos y una reliquia del pasado