El incendio de Cerro Muriano dejó imágenes de enorme tensión y estuvo a punto de provocar una tragedia en varias viviendas, con vecinos que relatan cómo vivieron unas horas de angustia convencidos de que perderían sus casas. Es la noticia que abre nuestro boletín de este domingo 26 de julio, en el que también destacamos la despedida de Carlos Marín del Córdoba CF rumbo al Albacete y seguimos en directo la evolución de los grandes incendios que afectan a España, con el fuego entre Ávila y Madrid convertido ya en el mayor de la historia del país.

Además, te traemos estas noticias:

EL TIEMPO | Córdoba vuelve esta semana al calor extremo tras una breve tregua y con el riesgo de incendios disparado

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