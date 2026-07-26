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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La casi tragedia en Cerro Muriano, la salida de Carlos Marín del Córdoba CF y la última hora de los grandes fuegos que asolan España, con el de Ávila y Madrid considerado como el mayor de la historia de España, centran los titulares de este domingo

El fuego rozó la tragedia en Cerro Muriano

El fuego rozó la tragedia en Cerro Muriano / Víctor Castro

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El incendio de Cerro Muriano dejó imágenes de enorme tensión y estuvo a punto de provocar una tragedia en varias viviendas, con vecinos que relatan cómo vivieron unas horas de angustia convencidos de que perderían sus casas. Es la noticia que abre nuestro boletín de este domingo 26 de julio, en el que también destacamos la despedida de Carlos Marín del Córdoba CF rumbo al Albacete y seguimos en directo la evolución de los grandes incendios que afectan a España, con el fuego entre Ávila y Madrid convertido ya en el mayor de la historia del país.

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