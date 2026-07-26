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La actualidad del domingo 26 de julio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La estabilización del incendio de Cerro Muriano y su comparación con los de la última década, la primera victoria del Córdoba CF y el legado de los abuelos marcan la actualidad de este domingo

Diego Bri (11) celebra el gol junto a Carracedo y Diarra (22) que dio la primera victoria de la pretemporada al Córdoba CF.

Diego Bri (11) celebra el gol junto a Carracedo y Diarra (22) que dio la primera victoria de la pretemporada al Córdoba CF. / LOF

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El incendio de Cerro Muriano se sitúa ya entre los seis mayores registrados en la provincia de Córdoba en la última década, con el precedente del fuego de 2007, que arrasó 4.100 hectáreas. Es la noticia que abre nuestro boletín de este domingo 26 de julio, en el que también destacamos la primera victoria del Córdoba CF en la pretemporada, gracias a un gol de Diego Bri, y un reportaje especial por el Día de los Abuelos sobre el legado de una generación de cordobeses.

Además, te traemos estas noticias:

Ampliación Cerro Muriano

Incendios en España

Córdoba Ciudad

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