La actualidad del domingo 26 de julio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La estabilización del incendio de Cerro Muriano y su comparación con los de la última década, la primera victoria del Córdoba CF y el legado de los abuelos marcan la actualidad de este domingo
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El incendio de Cerro Muriano se sitúa ya entre los seis mayores registrados en la provincia de Córdoba en la última década, con el precedente del fuego de 2007, que arrasó 4.100 hectáreas. Es la noticia que abre nuestro boletín de este domingo 26 de julio, en el que también destacamos la primera victoria del Córdoba CF en la pretemporada, gracias a un gol de Diego Bri, y un reportaje especial por el Día de los Abuelos sobre el legado de una generación de cordobeses.
- El incendio de Cerro Muriano, entre los seis mayores de Córdoba en una década: el precedente de 2007 arrasó 4.100 hectáreas
- Diego Bri da al Córdoba CF su primer triunfo de la pretemporada
- DÍA DE LOS ABUELOS | El legado de una generación de cordobeses
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