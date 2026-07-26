El incendio de Cerro Muriano se sitúa ya entre los seis mayores registrados en la provincia de Córdoba en la última década, con el precedente del fuego de 2007, que arrasó 4.100 hectáreas. Es la noticia que abre nuestro boletín de este domingo 26 de julio, en el que también destacamos la primera victoria del Córdoba CF en la pretemporada, gracias a un gol de Diego Bri, y un reportaje especial por el Día de los Abuelos sobre el legado de una generación de cordobeses.

Además, te traemos estas noticias:

Ampliación Cerro Muriano

Incendios en España

Córdoba Ciudad

Provincia

Andalucía

Noticias relacionadas

Cultura