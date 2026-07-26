Serpientes de verano y tareas para septiembre

No tan épica, pero igual de dura que la de Homero, está resultando la odisea de llegar vivo al 1 de agosto y, en sentido contrario, la de volver a Ítaca desde la tumbona. Ánimo, pues, a los que se van y a quienes llegan. El Pleno de Córdoba, entre los primeros, se despidió hasta septiembre con una sesión sin mociones en la que regresó el fantasma de los cines de verano. «Una serpiente estival», para Miguel Ángel Torrico (PP), que confía en adormecer a la bicha con los sopores de la canícula y con la venia de la oposición, a la que le ha dado fuerte por los cines a cielo abierto.

El gobierno ha rechazado por tercera vez la posibilidad de comprar Fuenseca, Delicias y Olimpia —esta vez, por 550.000 euros más que en la primera oferta— e insiste en que, si hay una administración que puede adquirirlos, esa es la Junta de Andalucía. PSOE y Hacemos niegan la mayor y acusan al alcalde de mentir a los cordobeses, a sabiendas de que eso no sucederá. La plataforma SOS Cines de Verano, que sigue «con el abanico, las pipas y las ganas», ha ido esta semana a la Delegación de Cultura para adherirse a la petición liderada por un grupo de profesionales cordobesas, que reclama, con informe incluido, que la Administración andaluza declare Bien de Interés Cultural (BIC) estos espacios. La Junta, dicen fuentes cercanas, trabaja ya en ello.

Julián Urbano, Miguel Ruiz y Bernardo Jordano, antes del inicio del pleno. / Víctor Castro / COR

El Pleno echa el telón con las disputas por Sadeco

El Pleno también echó el telón con las disputas en torno a la limpieza urbana, otra asignatura que queda para septiembre. La oposición mantiene la presión sobre Sadeco pese a las medidas adoptadas en las últimas semanas. No le han gustado ni los nuevos camiones de recogida de basura ni la decisión de retirar las gomas de los contenedores para que las bolsas entren con más facilidad. Tampoco la gestión que la dirección de la empresa ha hecho de la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas por el posible gasto excesivo del fondo social en 2021.

Bancada de la oposición, en el salón de plenos. / Víctor Castro / COR

Nueva aplicación informática para la Policía Local

José María Bellido, por su parte, acompañó al consejero Antonio Sanz en la presentación de una aplicación informática para la Policía Local a la que —«¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo»— le han puesto AWA, siglas de Atestados Web de Andalucía. O sea, «agua», que es precisamente lo que se grita para avisar de que llega la policía al lugar del crimen. Muy práctico, oiga. Además, Sanz visitó el nuevo edificio de Consultas Externas Materno-Infantiles del Reina Sofía, que, después de 17 años de promesas, esperas y problemas, estará operativo al 100% a finales de año. Milagro.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto al consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; y el delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina. / Víctor Castro

Adolfo Molina repite como delegado del Gobierno andaluz

En la visita estuvo también Adolfo Molina, que el miércoles fue designado de nuevo delegado del Gobierno andaluz en Córdoba. Su jefe, Juanma Moreno, ha pedido al egabrense y a los otros siete delegados que se pongan «más el mono de trabajo que un traje de ceremonia» y que se centren en tres asuntos: la vivienda, el papel de la mujer y los servicios públicos. Al presidente se le olvidó apuntarles una tareíta más: proponer a los delegados territoriales. A todos, salvo al que dependa de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación (?) y Administración Local, en manos de Vox y para el que ya circulan varios candidatos.

Otro nombramiento de Vox, el de la vicepresidenta primera del Parlamento andaluz, Cristina Peláez, nos toca de refilón, ya que la exportavoz del partido de Abascal en el Ayuntamiento de Sevilla vivió durante su juventud en Córdoba.

Esta semana, además, Jesús Aguirre ha hecho el petate con Javier Arenas, María Jesús Montero, Susana Díaz y Juan Espadas rumbo al Senado, el lugar que los partidos utilizan a menudo como cámara de recolocación política.

Bellido anuncia un plan para los polígonos industriales

Bellido también ha anunciado actuaciones para impulsar los polígonos industriales por cuatro millones de euros y, acompañado por representantes de UGT, ha presentado Indudef, el Congreso de la Industria de Defensa que Córdoba acogerá del 7 al 9 de octubre en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones y que quizá inaugure el Rey.

Bellido y el consejero de IA, José Antonio Nieto, cerraron la semana visitando la aceleradora de empresas El Patio Andalucía Open Future (bravo a quien le pusiera el nombre), que, desde su creación en 2018, ha incubado 99 proyectos empresariales. Durante la visita, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, se pegó un sustillo al quedarse atrapada en el ascensor con dos fotógrafos y un cámara. Córdoba se marcha de vacaciones dejando deberes, nombramientos y algún que otro ascensor parado hasta septiembre. Feliz verano.