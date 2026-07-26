El PSOE pide que los cines de verano vuelvan con la Capitalidad Mediterránea de la Cultura en 2027

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido que los cines de verano se recuperen para la Capitalidad Mediterránea de la Cultura y el Diálogo que le corresponde a Córdoba en el 2027.

"Una gran oportunidad"

Hurtado considera que la crisis de los cines de verano “podemos convertirla en una gran oportunidad para que vuelvan a funcionar con más fuerza aún y con mejores condiciones acústicas y visuales”. Para ello, ha propuesto al Gobierno de José María Bellido que inicie un expediente de expropiación de Fuenseca, Delicias y Olimpia, y que impulse a través de la Gerencia de Urbanismo un plan de rehabilitación y de acondicionamiento de los cines, incorporando la vegetación compatible con el mantenimiento de las proyecciones para que mejoren también sus condiciones como refugios climáticos.

Concentración de la coordinadora SOS Cines de Verano a las puertas de la Delegación de Cultura de la Junta. / CÓRDOBA

El socialista ha instado a Bellido que frene de inmediato la especulación sobre estas “tres joyas que tiene Córdoba y que dejen de ser objetos de deseo de empresarios con intereses lucrativos, quienes están pujando para hacerse con su propiedad”.

El portavoz socialista ha pedido que en 2027 entre en funcionamiento una red de cines de verano y que sean promocionados como una importante actuación para la Capitalidad Mediterránea de la Cultura y el Diálogo.

Asimismo, ha considerado que sea el IMAE, en colaboración con la Filmoteca de Andalucía, quienes gestionen la red de cines de verano de Córdoba y quienes ofrezcan una rica programación, donde tenga un lugar destacado el cine cordobés y andaluz.

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Hurtado ha pedido convertir la actual crisis de los cines de verano en una nueva oportunidad para la promoción de la cultura cinematográfica, darle vida cultural al Casco Histórico de Córdoba y utilizarlos como refugios climáticos para las tórridas noches estivales, ya que en la actualidad sólo está en uso el Coliseo San Andrés.