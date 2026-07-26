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Qué hacer hoy en Córdoba, domingo, 26 de julio de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

‘Córdoba, escenario de la gran guerra’ en el Museo Arqueológico

‘Córdoba, escenario de la gran guerra’ en el Museo Arqueológico / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Córdoba

Exposición

‘Córdoba, escenario de la gran guerra’ en el Museo Arqueológico

A través de los materiales expuestos, el visitante podrá sumergirse en la historia y conocer de primera mano el papel estratégico que jugó la ‘Corduba’ del siglo III a.C. en el histórico conflicto entre Roma y Cartago.

CÓRDOBA. Museo Arqueológico.

Plaza de Jerónimo Páez, 2.

De 09.00 a 15.00 horas.

Jornadas lúdicas

‘Juegos al frescor del verano’

Se celebra la 15ª edición de Juegos al frescor del verano del IAJ de Córdoba con Jugamos todos y el patrocinio especial de la editorial cordobesa GDM. Para el público de todas las edades.

CÓRDOBA. Casa Adarve.

Adarve, 2.

De 18.00 a 22.00 horas.

Exposición

‘Siempre apresúrate despacio’

Continúa hasta el próximo 27 de septiembre la exposición Siempre apresúrate despacio, de Álvaro Albaladejo. Entrada libre hasta completar el aforo.

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CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.

Plaza del Potro.

De 09.00 a 15.00 horas.

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