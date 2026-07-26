El fuego rozó la tragedia en varias viviendas de Cerro Muriano (Córdoba): «Estaba convencido de que mi casa salía ardiendo»

Una carretera flanqueada por un paisaje quemado, un silencio impropio de una zona donde los pájaros cantaban constantemente, el aire todavía pesado, olor a humo y vecinos que regresan poco a poco a la normalidad tras pasar 24 horas fuera de sus casas y con el miedo, por no decir casi la certeza, de que lo iban a perder todo.

Poco ha cambiado y, al mismo tiempo, todo lo ha hecho en Cerro Muriano después de que el incendio declarado en la tarde del viernes, tras salir ardiendo un camión que transportaba paja en la N-432, recorriera casi 200 hectáreas. La situación obligó a desalojar a 274 personas de distintas urbanizaciones. La más afectada fue Villa Sanjurjo, donde el fuego se quedó a pocos metros de algunas casas. En la mañana de este domingo, el Infoca dio el fuego por controlado y en la zona continúan dos grupos de especialistas, tres vehículos autobomba, tres técnicos de operaciones, dos medios aéreos y un grupo de apoyo.

El fuego rozó la tragedia en Cerro Muriano / VÍCTOR CASTRO

Silencio y el miedo aún en el cuerpo

«Mira, no se escucha nada. No hay ni pájaros, qué pena», dice Maribel, que prefiere no decir su apellido, mientras extiende los brazos. Su casa es una de las últimas de la urbanización y el sábado regresaron aún con el susto en el cuerpo. «Ha sido sobrecogedor, pero por suerte no ha pasado nada», dice mientras posa la mano sobre su hija.

En ese momento llega su marido, Andrés Cosano, que explica cómo el fuego se quedó a los pies de la carretera de la urbanización. «Nos temíamos lo peor. Por suerte cambió la dirección y eso nos salvó», cuenta mientras agradece al Infoca su trabajo. Este vecino conoce con maestría la zona y muestra cómo la finca La Armenta, un coto de caza, ha quedado completamente arrasada por las llamas.

Andrés Cosano y Maribel, vecinos de Villa Sanjurjo. / Víctor Castro

La noche del viernes al sábado fue «imposible dormir». La siguiente, ya en casa, tampoco fue fácil. En parte porque seguían «con el miedo en el cuerpo» y en parte porque el viento les traía el ruido de la feria. Irónicamente, dice Maribel, «ese aire fue el que salvó que nuestra casa se incendiara».

El fuego a las puertas de casa

A quienes el fuego sí estuvo cerca de entrarles en casa fue a Miguel Iglesias y María Giménez. A ellos, el incendio les pilló subiendo para pasar el fin de semana en su vivienda de Cerro Muriano y no han podido comprobar el estado de la parcela hasta el domingo a primera hora. Llegan nerviosos en coche y sin demasiadas ganas de hablar. «Sé que no ha entrado nada de milagro», dice él.

Andrés Cosano muestra la zona que ha salido ardiendo. / Víctor Castro

La lengua de fuego se quedó a escasos metros de su parcela. Miguel da las gracias a «la pericia de los pilotos del Infoca», mientras reclama una mayor limpieza y protección de los montes. Coincide con su vecino Andrés al señalar que el cambio en la dirección del viento «nos ha salvado por completo».

Otro de los que rozó la tragedia fue Jesús Moriana. Su casa linda con la finca La Armenta y una lengua de fuego cayó a los pies de su parcela. La fortuna, «o Dios sabe qué», señala, hizo que poco después unos vecinos entraran a recoger unas medicinas, vieran las llamas, cogieran unas mangueras y apagaran el fuego de madrugada. De lo contrario, dice, «estoy convencido de que habría entrado».

Jesús Moriana explica lo vivido desde la puerta de su parcela. / Víctor Castro

Jesús vio el incendio desde primera hora desde el balcón de su vivienda, desde donde se observa prácticamente todo el perímetro, y comprobó cómo las llamas «venían a una gran velocidad». Cuando fue desalojado, se quedó en el pueblo, desde donde «veía a los aviones descargar sobre mi casa». «Estaba convencido de que había salido ardiendo», cuenta. Horas después le notificaron que su vivienda seguía intacta. «Ha sido una cosa increíble», celebra.

Tan cerca estuvo el fuego que junto a su parcela aún se observa retardante, esa sustancia química de color rojo que se aplica sobre materiales combustibles para frenar la propagación de las llamas, reducir la velocidad de combustión y ganar tiempo vital ante un incendio. Aun así, Jesús asegura no tener miedo. «Me he criado en el campo y sé que estas cosas pueden pasar», concluye.