Día de los abuelos: El legado de una generación de cordobeses

Ser abuelo es una forma distinta de mirar la vida, una etapa en la que la experiencia acumulada se mezcla con la ilusión de las nuevas generaciones. Empresarios cordobeses de distintos sectores comparten cómo viven ese vínculo especial con sus nietos, qué valores intentan transmitirles y qué aprendizajes reciben ellos a cambio. Más allá de la continuidad de sus negocios, todos coinciden en que el verdadero legado está en las personas, en la familia y en la huella que dejan en quienes vienen detrás.

Antonio Deza

Antonio Deza habla de sus nueve nietos con la serenidad de quien siente que el verdadero legado de una vida no está solo en la empresa que levantó, sino en las personas que deja detrás. A sus 89 años, asegura que ser abuelo le ha regalado una sensación difícil de explicar: «Se siente una inmortalidad. Yo no me voy a morir del todo». Tiene nueve nietos (cinco mujeres y cuatro hombres) y presume de ellos no por sus profesiones, aunque entre ellos haya una médica, una enfermera, un fisioterapeuta, una futura maestra o uno dedicado a la tecnología, sino porque «son buenas personas». «El título más importante que puede tener una persona es ser buena persona», repite varias veces durante la conversación.

Aunque uno de ellos estudia Ciencias Empresariales, nunca ha pretendido que continúen el negocio familiar, Supermercados Deza. Cree que cada uno debe seguir su propio camino y desarrollar la vocación que realmente sienta. Recuerda con emoción a una de sus nietas, enfermera por vocación, que terminó llorando junto a los ancianos de una residencia cuando finalizó sus prácticas. «Hay que dejar que los hijos y los nietos hagan lo que quieran», sostiene.

También reconoce que la manera de ejercer de abuelo ha cambiado por completo respecto a la generación de sus padres. Asegura que antes las familias convivían mucho más porque apenas se viajaba y todos permanecían cerca de casa; hoy, en cambio, cada nieto estudia o trabaja en un lugar distinto, desde Barcelona hasta China, lo que hace más difíciles los encuentros familiares. Aun así, asegura que lo verdaderamente importante no es la frecuencia con la que se ven, sino comprobar que crecen sanos, felices y construyen su propio futuro.

Deza tampoco ha querido imponerles sus convicciones, ni siquiera en un ámbito tan importante para él como la memoria histórica. Prefiere animarlos a leer, a conocer el pasado y a formar su propia opinión. «No soy partidario de comerle el coco a nadie; soy partidario de que lean», afirma.

Si tuviera que resumir el legado que desea dejar a sus nietos, no hablaría de la empresa ni del patrimonio familiar. Hablaría de honestidad. «Lo más importante en esta vida es ser honrado», insiste. Y el consejo que les repite desde que eran pequeños sigue siendo el mismo: «No digáis ninguna mentira nunca». Porque, para él, «la verdad es la riqueza más grande que puede tener una persona».

Antonio Sánchez Romero

Antonio Sánchez Romero habla de su nieto Antonio con la serenidad de quien entiende que el verdadero legado de una vida no está solo en la empresa construida, sino también en los valores que se transmiten. Para él, ser abuelo ha supuesto una oportunidad diferente para acompañar y enseñar. «Yo he sido padre, y ser padre ya tenía mucho sacrificio. Pero ser abuelo es distinto, es como si te dieran una segunda oportunidad de disfrutar sin la responsabilidad de educar cada minuto».

Con Antonio vivió desde pequeño una conexión especial con la bodega. «Con Antonio me pasó algo curioso: desde muy pequeño noté que me miraba con una curiosidad especial, como queriendo entender qué hacía cada día metido en el laboratorio». Esa relación le permitió compartir el oficio desde otra perspectiva. «Ser su abuelo ha sido, sobre todo, poder enseñarle sin prisa, sin la exigencia que a veces uno tiene con los hijos».

Antonio Sánchez Romero con su nieto. / CÓRDOBA

La bodega ha ocupado gran parte de su vida y siempre intentó que su nieto conociera de cerca el trabajo diario. «No se lo voy a negar, no ha sido fácil, pero siempre procuré que mi nieto estuviera cerca cuando se podía, que viviera la vendimia, que viera cómo se trabaja de verdad esto. No fue tanto sacar tiempo como no separar dos mundos que para mí siempre fueron el mismo».

Ese vínculo acabó convirtiéndose en una continuidad del proyecto familiar. Antonio ya es adjunto a dirección en Bodegas Toro Albalá, aunque su abuelo asegura que nunca quiso imponerle ese camino. «Que quisiera continuar el legado siempre fue una ilusión mía, sí, pero nunca se lo impuse. Se lo fui mostrando, y él fue el que decidió quedarse», explica.

Entre los recuerdos que conserva destaca una anécdota durante la elaboración del arrope, cuando Antonio era niño y un accidente terminó con él empapado de producto. «Lo que recuerdo es la cara de aquel niño mirándome, entre el susto y la risa nerviosa, sin saber si preocuparse o reírse».

A la hora de hablar de los valores que le ha transmitido, destaca la calidad, la humildad y la paciencia. «Sobre todo, la calidad como primera y única norma. Eso lo he repetido tanto que creo que ya lo lleva grabado él solo». También insiste en «la humildad, porque con humildad se llega donde uno quiere». Pero reconoce que el aprendizaje ha sido mutuo. «Me ha enseñado a mirar la bodega con otros ojos, con esa frescura que solo tienen los que llegan nuevos a algo que uno ya lleva toda la vida haciendo». Los momentos que más disfruta junto a su nieto siguen teniendo como escenario la propia bodega: «Cuando estamos en mi oficina leyendo y aprendiendo mutuamente cosas, contando las historias de la bodega, y muchas de las que hay detrás de cada bota».

Matilde Cano

Matilde Cano habla de la familia con la misma naturalidad con la que lo hace de la empresa que fundó junto a su marido, Antonio. A sus siete nietos y cuatro bisnietos los define como «uno de los mayores regalos» que le ha dado la vida, una etapa que vive con la serenidad que da el paso del tiempo y la experiencia. «Después de haber disfrutado de la maternidad, los nietos llegan como una nueva oportunidad para querer sin prisas, acompañar, escuchar y compartir», resume.

Durante décadas compaginó la dirección de la empresa familiar con la vida en casa. Asegura que la clave estuvo en la organización, pero, sobre todo, en tener claras las prioridades. «Nunca hemos querido que el trabajo nos alejara de la familia», explica. Aunque hoy han cedido el testigo a sus hijas, Marisa y Olga, siguen vinculados al negocio «velando desde un segundo plano para que continúe funcionando con los valores que siempre la han definido», explica.

Matilde Cano con su familia. / CÓRDOBA

Sobre la continuidad del negocio familiar, tampoco impone un camino a las nuevas generaciones. Considera que lo verdaderamente importante es que cada uno encuentre su vocación. «Si alguno decide formar parte del proyecto será una enorme alegría, pero el legado más valioso no es una empresa, sino los valores con los que se trabaja y se vive», sostiene.

Reconoce que ser abuela se disfruta de una forma distinta a la maternidad. «A los hijos los educas mientras construyes una familia y un proyecto de vida; con los nietos tienes más serenidad». Y ahora, con la llegada de los bisnietos, siente que ese círculo familiar se amplía todavía más. «La sonrisa tierna de nuestros pequeños bisnietos cierra otro eslabón de ternura en la prolongación familiar; es un regalo infinito», expresa.

Cuando piensa en los mejores momentos compartidos, no habla de grandes acontecimientos, sino de las reuniones familiares alrededor de una mesa. Las paellas que prepara el abuelo Antonio cada domingo, los cumpleaños, las vacaciones en la costa gaditana o las conversaciones improvisadas son, dice, los recuerdos que mejor representan a su familia. «Lo más bonito no es un momento concreto, sino comprobar cómo la familia sigue creciendo unida generación tras generación».

Si tuviera que resumir el legado que desea transmitirles, hablaría de la importancia de la familia, del trabajo bien hecho, la honestidad, el compromiso con los demás y la fe, «que ha sido el gran apoyo de nuestra vida». Y admite que también ha aprendido mucho de ellos. «Me recuerdan cada día que la ilusión nunca debe perderse y que las nuevas generaciones aportan una mirada diferente. Ver cómo se esfuerzan para alcanzar sus metas reafirma mi convencimiento de que con constancia, trabajo y dedicación se pueden conseguir grandes cosas».

Rafael Córdoba

Rafael Córdoba habla de sus cuatro nietos con el mismo cariño con el que lo hace del vino, un mundo al que ha dedicado toda su vida. Ser abuelo, asegura, es «una satisfacción enorme» porque ellos «nos alegran constantemente la vida», aunque también reconoce que representa otra etapa vital. «Cumplir años siempre es mejor que no cumplirlos», comenta con humor.

Admite que la empresa le ha restado parte del tiempo que le habría gustado dedicarles, aunque se consuela recordando una máxima de Baltasar Gracián: «Lo bueno, si breve, dos veces bueno». Aun así, ha procurado compartir con ellos celebraciones familiares, encuentros deportivos, conciertos y todo el tiempo posible en familia.

Rafael Córdoba con su mujer y sus nietos. / CÓRDOBA

Le ilusiona especialmente pensar que alguno pueda continuar el legado de Bodegas Pérez Barquero, aunque reconoce con realismo que probablemente no llegue a ver ese relevo plenamente consolidado. Si pudiera transmitirles un legado, no sería únicamente el empresarial. Habla de la honradez, el espíritu de trabajo, la búsqueda de la excelencia, la generosidad, el amor y la fe cristiana como los pilares que espera dejar en las nuevas generaciones.

Entre los recuerdos que conserva con más cariño hay dos anécdotas que resumen el carácter de sus nietos. Una tiene como protagonista a Rafael, madridista convencido como el resto de la familia. Cuando el entonces presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, visitó la bodega con motivo del cincuentenario de la peña barcelonista de Montilla, el pequeño vio un vídeo del encuentro y lo llamó llorando. «Abuelo, he visto que estás con el presidente del Barcelona en la bodega», le dijo entre sollozos. Rafael tuvo que tranquilizarlo explicándole que solo se trataba de una visita institucional por cortesía. La otra escena la protagoniza su nieta Adelita, de nueve años, que un día apareció con una revista de pasatiempos en la mano para decirle con total naturalidad: «Abuelo, he comprobado tus contestaciones y están todas bien».

Para él, la diferencia entre ser padre y ser abuelo está en que desaparece buena parte de la responsabilidad educativa diaria, que considera propia de los padres, lo que permite disfrutar de los nietos desde una mayor tranquilidad. Pero también reconoce que son ellos quienes le siguen enseñando a él. Y lo expresa recurriendo al lenguaje que mejor conoce, el del vino. «Yo soy como una cepa vieja con raíces profundas y una solera que guarda la memoria de los años; ellos son la savia nueva de la viña y el rocío fresco de la criadera». Gracias a sus nietos, dice, ha aprendido que la experiencia necesita convivir con la frescura para seguir creciendo y que, igual que ocurre con los grandes vinos, la vida siempre busca el equilibrio entre el pasado y el futuro.