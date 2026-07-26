Córdoba vuelve esta semana al calor extremo tras una breve tregua y con el riesgo de incendios disparado

La tregua ha sido demasiado breve. Córdoba afronta una nueva semana en la que los termómetros volverán a escalar con fuerza hasta máximas de 42 grados y con aviso naranja por altas temperaturas. Después de un domingo algo más llevadero, al menos dentro de lo que permite el verano cordobés, la provincia vuelve a entrar en un episodio de calor intenso que se prolongará durante varios días y que llega, además, con el riesgo de incendios todavía muy presente.

Este domingo, el calor ha dado un pequeño respiro en la capital. La estación meteorológica del aeropuerto de Córdoba ha registrado una máxima de 37,2 grados a las 17.30 horas, un registro bastante asumible para estas fechas, y una mínima de 15,6 grados a las 7.30 horas. La capital ha marcado la máxima provincial en una jornada en la que Villanueva de Córdoba se ha quedado en 30,4 grados, mientras que Hinojosa del Duque y Priego han alcanzado los 32,8.

Un hombre bebe en la fuente del bulevar del Gran Capitán. / Víctor Castro

Se acabó la tregua

Ese alivio, sin embargo, será pasajero. Para este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos despejados y temperaturas en ascenso, más acusado en el caso de las máximas. Los vientos serán flojos variables, girando a componente sur, con intervalos moderados por la tarde. Los termómetros escalarán hasta los 39 grados en la capital, con una mínima de 20. Esta situación hará que esté activo el aviso amarillo por altas temperaturas entre las 12.00 y las 21.00 horas en la Campiña cordobesa.

Previsión de la Aemet para Córdoba. / CÓRDOBA

El martes llegará el salto más acusado. La Aemet espera cielos poco nubosos o despejados, polvo en suspensión, mínimas sin cambios y máximas en ascenso, con subidas localmente también en las mínimas. Los vientos serán, en general, flojos variables, tendiendo a componente sur flojo a moderado por la tarde. En la capital, la máxima alcanzará los 41 grados y la mínima se quedará en 21. Ese día estará activo el aviso naranja en la Campiña, también entre las 12.00 y las 21.00 horas, y el aviso amarillo en el resto de la provincia.

La situación no cambiará

A partir de ahí, Córdoba volverá a abonarse a los 40 grados. Según el pronóstico disponible, la capital no bajará de ese umbral al menos hasta el sábado, con máximas que se moverán entre los 41 y los 42 grados y mínimas que oscilarán entre los 20 y los 22. Es decir, no solo volverán las tardes extremas, sino también noches más cálidas, con menor margen para que viviendas, calles y espacios urbanos pierdan el calor acumulado durante el día.

En cuanto al riesgo de incendios, la Aemet sitúa este lunes en nivel muy alto y extremo el norte y el centro de la provincia, mientras que el sur y la capital se mantienen en riesgo alto. La situación se agravará el martes, con prácticamente toda la provincia en riesgo extremo o muy alto, salvo algunos puntos del centro, entre ellos la capital.