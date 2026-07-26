Córdoba combate el calor a golpe de refresco: solo una ciudad española (y andaluza) la supera

El calor del verano en Córdoba no solo se mide en grados, sino que también se refleja en lo que termina dentro del carro del supermercado, donde las tendencias de consumo se modifican con la llegada de las máximas de 40 grados.

Un estudio elaborado por la plataforma GELT, a partir de tickets de compra reales, sitúa a la capital como la segunda “más refrescante” de España, con la presencia de refrescos en el 64% de las cestas de la compra analizadas durante el verano.

Córdoba únicamente queda por detrás de Jaén, donde estos productos aparecen en el 66% de las compras. El tercer puesto corresponde a Málaga, con un 63%. Los datos colocan así a tres ciudades andaluzas al frente de un hábito de consumo especialmente ligado a los meses de altas temperaturas.

El informe de GELT identifica las bebidas refrescantes como una de las cuatro categorías protagonistas de la cesta estival española, junto con los helados, la cerveza y el agua. En el conjunto nacional, los refrescos están presentes en más del 17% de las cestas, aunque su peso se dispara en Andalucía, considerada por el estudio como la comunidad autónoma donde más aumenta su compra durante el verano.

Un hombre pasa frente a los lineales de refrescos de un supermercado. / M.A.M.

El verano encarece la cesta de la compra

La búsqueda de productos para combatir el calor también tiene impacto en el bolsillo. El ticket medio del supermercado alcanza durante el verano los 28,88 euros, frente a los 27,23 euros registrados de media durante el resto del año. Esto supone un incremento del 6%, según los datos de GELT.

Los primeros compases del verano de 2026 también reflejan una mayor actividad comercial. Entre el 1 de junio y el 7 de julio, el número de compras aumentó un 9% respecto al mismo periodo de 2025, mientras que el gasto total agregado creció un 11%, de acuerdo con los datos difundidos por GELT.

La compañía atribuye este comportamiento a una mayor frecuencia de visita a las tiendas. Así, no se trata únicamente de que cada cesta resulte más cara, sino que los consumidores acuden más veces al supermercado durante los meses de calor.

Cesta de la compra en un supermercado. / Paul Hanna

Helados, agua, cerveza y protección solar

Los helados son otro de los productos que ganan terreno en verano. Su presencia en las cestas españolas se duplica con respecto al resto del año: pasa del 3,5% al 7,6%. De nuevo, Andalucía encabeza además el consumo de este producto, con Málaga en primera posición nacional, con presencia en el 46% de las cestas malagueñas.

Los helados, protagonistas de la cesta de la compra en verano / CÓRDOBA

La cerveza y el agua superan igualmente el 10% de penetración durante la temporada estival. A estos artículos se incorpora uno menos cotidiano y bastante más caro: el protector solar. Su precio unitario medio alcanza los 10,10 euros, lo que lo convierte, según el estudio, en la categoría de mayor precio dentro de la cesta analizada.

El informe también aprecia diferencias por edad y género. La cerveza aparece en el 10,9% de las cestas de los hombres y en el 9,6% de las realizadas por mujeres. Por generaciones, la Generación X y los boomers son quienes más la compran, mientras que la Generación Z registra el porcentaje más bajo.