Córdoba afronta un domingo con máximas ‘fresquitas’ antes de la vuelta de los avisos de la Aemet por calor

El alivio térmico llega a su fin este domingo en Córdoba en una jornada en la que las máximas serán ‘fresquitas’ con una previsión de 38 grados, lo que para lo acostumbrado en estas latitudes es una tregua respecto a las máximas superiores a 40 grados que se esperan a partir de este lunes, y que irá acompañada de la activación de nuevos avisos por altas temperaturas.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este domingo será una jornada de cielos despejados, temperaturas en ascenso, más acusado en las máximas. Vientos flojos variables tendiendo a nordeste, ocasionalmente moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 38º, en Lucena entre 19º y 34º, en Pozoblanco entre 16º y 33º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 33º.

Aviso amarillo desde el lunes

El calor se intensificará este lunes, cuando la Aemet prevé una máxima de 40 grados y una mínima de 20 en Córdoba capital. La Agencia ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en la Campiña cordobesa entre las 13.00 y las 20.59 horas, con un umbral previsto de 38 grados.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 20º y 40º, en Lucena entre 20º y 36º, en Pozoblanco entre 18º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 36º.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

La subida no terminará el lunes. La previsión apunta a máximas de 41 grados el martes, miércoles y jueves, con mínimas de 21 grados. De cumplirse el pronóstico, las noches serán cada vez más cálidas, lo que implicará mayores dificultades para dormir, aunque de momento no alcanzarían el umbral de noche tropical extrema.

El viernes se producirá un descenso moderado, pero el calor seguiría siendo intenso: la máxima prevista se situaría en 39 grados y la mínima permanecería en 21.