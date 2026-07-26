Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Cerro MurianoPartido Córdoba CFDesalojados Cerro MurianoEncierros El VisoDía de los abuelosCrónica políticaCórdoba, de cineMercadilloVimpycaVirus del Nilo FuengirolaCalles cortadas centroLa Voz KidsIncendios Madrid
instagramlinkedin

El tiempo

Córdoba afronta un domingo con máximas ‘fresquitas’ antes de la vuelta de los avisos de la Aemet por calor

La Aemet activa este lunes el nivel amarillo en la Campiña cordobesa, donde se esperan hasta 40 grados

Una cordobesa se intenta proteger con un abanico en la calle Capitulares, con el Templo Romano al fondo.

Una cordobesa se intenta proteger con un abanico en la calle Capitulares, con el Templo Romano al fondo. / Miguel Ángel Salas / Efe

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Tomás Moreno

El alivio térmico llega a su fin este domingo en Córdoba en una jornada en la que las máximas serán ‘fresquitas’ con una previsión de 38 grados, lo que para lo acostumbrado en estas latitudes es una tregua respecto a las máximas superiores a 40 grados que se esperan a partir de este lunes, y que irá acompañada de la activación de nuevos avisos por altas temperaturas.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este domingo será una jornada de cielos despejados, temperaturas en ascenso, más acusado en las máximas. Vientos flojos variables tendiendo a nordeste, ocasionalmente moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 38º, en Lucena entre 19º y 34º, en Pozoblanco entre 16º y 33º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 33º.

Aviso amarillo desde el lunes

El calor se intensificará este lunes, cuando la Aemet prevé una máxima de 40 grados y una mínima de 20 en Córdoba capital. La Agencia ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en la Campiña cordobesa entre las 13.00 y las 20.59 horas, con un umbral previsto de 38 grados.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 20º y 40º, en Lucena entre 20º y 36º, en Pozoblanco entre 18º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 36º.

El tiempo en Córdoba

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

La subida no terminará el lunes. La previsión apunta a máximas de 41 grados el martes, miércoles y jueves, con mínimas de 21 grados. De cumplirse el pronóstico, las noches serán cada vez más cálidas, lo que implicará mayores dificultades para dormir, aunque de momento no alcanzarían el umbral de noche tropical extrema.

Noticias relacionadas y más

El viernes se producirá un descenso moderado, pero el calor seguiría siendo intenso: la máxima prevista se situaría en 39 grados y la mínima permanecería en 21.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera de Córdoba a Cerro Muriano
  2. El incendio de Cerro Muriano en Córdoba supera la fase de mayor riesgo tras el desalojo de más de 200 personas
  3. El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario
  4. Desalojados por el incendio de Cerro Muriano, en Córdoba: 'Nos avisó la Guardia Civil y salimos con cuatro cosas y nuestra águila
  5. Manuel Pimentel Siles, exministro de José María Aznar, sobre los cines de verano de Córdoba: 'Son realmente únicos y una reliquia del pasado
  6. Un incendio calcina 10 hectáreas de pastos en la EDAR de la Golondrina de Córdoba
  7. Nuevos apartamentos turísticos en Córdoba: el Campo de la Verdad albergará un bloque de 40 alojamientos
  8. Ozempic, Mounjaro o Wegovy: un especialista de Córdoba analiza la eficacia de estos 'famosos' fármacos contra la obesidad

Córdoba afronta un domingo con máximas ‘fresquitas’ antes de la vuelta de los avisos de la Aemet por calor

Córdoba afronta un domingo con máximas ‘fresquitas’ antes de la vuelta de los avisos de la Aemet por calor

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo, 26 de julio de 2026

Día de los abuelos: El legado de una generación de cordobeses

Día de los abuelos: El legado de una generación de cordobeses

Crónica de la semana: Serpientes de verano y tareas para septiembre

Crónica de la semana: Serpientes de verano y tareas para septiembre

Ana María García, socióloga: "El IESA está cerca del corazón de Córdoba, pero lejos del corazón de sus políticos"

Ana María García, socióloga: "El IESA está cerca del corazón de Córdoba, pero lejos del corazón de sus políticos"

La Plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres denuncia un 'verano asesino' tras siete feminicidios en julio

La Plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres denuncia un 'verano asesino' tras siete feminicidios en julio

Cerro Muriano recupera su feria tras estabilizarse el incendio forestal y el Ayuntamiento de Córdoba amplía una hora el cierre

Cerro Muriano recupera su feria tras estabilizarse el incendio forestal y el Ayuntamiento de Córdoba amplía una hora el cierre
Tracking Pixel Contents