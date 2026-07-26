Ha calcinado 200 hectáreas
El Infoca da por controlado el incendio de Cerro Muriano en Córdoba mientras continúan las tareas de refresco en la zona
La actualización llega después de que se diera por estabilizado a las 20.00 horas de este sábado y se autorizara el regreso de las más de 270 personas desalojadas
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) da por controlado este domingo el incendio de Cerro Muriano en Córdoba, después de que el fuego pasara a estar estabilizado a las 20.00 horas del sábado y se autorizara el regreso de las 270 personas desalojadas como medida preventiva ante el avance de las llamas.
En esta fase, el perímetro del incendio está ya bajo control, aunque sigue habiendo llama dentro de él, y mientras no se dé oficialmente por extinguido, continúan las tareas de refresco y vigilancia para evitar que se reavive.
200 hectáreas calcinadas
El incendio forestal declarado este viernes en el entorno de Cerro Muriano, en Córdoba, alrededor de las 15.00 horas, ha calcinado aproximadamente 200 hectáreas de terreno, aunque una parte importante de esa superficie no ha llegado a arder completamente. La cercanía del incendio obligó a la Guardia Civil a desalojar a unas 270 personas en la tarde de este viernes tras verse afectadas 80 viviendas de la barriada periférica.
La intervención desplegada durante las horas más delicadas permitió frenar el avance de las llamas, evitar que el incendio cruzara la carretera N-432 y proteger tanto las viviendas de la zona como la ermita de Santa María de los Pinares, que quedó rodeada por el fuego, pero no sufrió daños.
Más de un centenar de profesionales han trabajado en la zona
Hasta 167 efectivos junto con 42 vehículos han trabajado en el despliegue operativo de la emergencia, entre efectivos de la Agencia de Emergencias de Andalucía (1-1-2, Infoca y Grea), Bomberos del Ayuntamiento y de la Diputación, Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Junta, Guardia Civil y Centro de Emergencias Sanitarias 061. EMA 1-1-2 ha gestionado casi un total de 276 llamadas por el incendio. La primera llamada se recibió a las 14.34 horas.
Más de 270 vecinos han vuelto a sus casas
El control del incendio a última hora del sábado permitió el regreso de los más de 270 vecinos que tuvieron que abandonar sus viviendas ante la proximidad de las llamas. Los desalojos afectaron a unas 80 casas de diferentes urbanizaciones y núcleos próximos a Cerro Muriano.
De las 274 personas evacuadas, solo una docena tuvo que pasar la noche en el centro cívico habilitado en la barriada de Cerro Muriano. El resto encontró alojamiento en casas de familiares, segundas residencias u otros domicilios.
El Seprona investiga el incendio del camión de paja
El origen del incendio se sitúa en un camión cargado de paja que comenzó a arder el viernes, alrededor de las 14.39 horas, en el kilómetro 255 de la N-432. Las llamas alcanzaron rápidamente la vegetación situada junto a la carretera y dieron lugar al incendio forestal.
Agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil investigan ahora las causas concretas por las que comenzó a arder el vehículo. Aunque el camión figura desde el primer momento como el foco inicial del incendio, la investigación deberá determinar qué provocó el fuego en la carga o en el propio vehículo.
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