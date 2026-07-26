La ermita de Los Pinares deja una herida abierta tras el incendio de Cerro Muriano: «Aquí ha ardido un cementerio»

«Aquí ha ardido un cementerio». «Las cenizas de mi madre estaban aquí. Ya no queda nada». Una de las imágenes más llamativas del incendio de Cerro Muriano declarado este viernes la protagonizó la ermita de Los Pinares, lugar de peregrinación para los vecinos de la barriada y para muchos cordobeses. Las tomas aéreas mostraban cómo el templete había sido un punto central en la lucha contra las llamas, completamente rodeado por el fuego. Este domingo, el panorama se alejaba de aquella imagen de esperanza, casi «milagrosa», como la describió el consejero Antonio Sanz, para dar paso a una realidad mucho más dura.

En el camino por la carretera del Muriano, el humo rodeado por el fuego. Este domingo, el panorama se alejaba de aquella imagen de esperanza, casi «milagrosa», como la describió el vicepresidente y consejero Antonio Sanz, para dar paso a una realidad mucho más dura.

El fuego rozó la tragedia en Cerro Muriano / VÍCTOR CASTRO

Resignación y dolor

En el camino por la carretera del Muriano, el humo se hace presente al margen izquierdo de la vía. Queda una neblina ligera, un manto negro y ese olor tan característico que recuerda que, hace menos de 48 horas, esa zona fue pasto de las llamas. Al desviarse hacia el camino de la ermita, a ambos lados la imagen no cambia demasiado. En el último repecho, un hombre de avanzada edad baja en solitario, en estricto silencio y con la mirada clavada en el suelo. Mide cada gesto, con los ojos pardos y la voz baja. Explica con dolor que su mujer murió hace año y medio y que, siguiendo su voluntad, decidió depositar sus cenizas en un frasco unos metros más abajo de la Virgen. De ella «ya no queda nada». Tras tragar saliva y hacer un ademán de levantar la mirada, añade: «Era mi forma de seguir con ella». Después se marcha en silencio.

Una vez se llega a la ermita, el panorama no mejora. El templo permanece cerrado y, junto a la Virgen, está Carmen, que ha venido con sus hijos para ver cómo ha quedado el ánfora de un familiar, completamente destrozada. La mujer, que prefiere no decir su apellido, explica la dureza del momento. Desde el mirador se observa a la perfección el alcance del incendio y aquella forma de Y que describió el sábado el consejero Antonio Sanz. La familia solía acudir allí para dedicarle a su familiar una pequeña oración y disfrutar del paisaje, del que ahora solo queda un vasto monte negro. «Aquí ha ardido un cementerio», dice mientras pega una patada de resignación a una piedra.

Carmen y sus hijos pasean junto a la ermita. / Víctor Castro

Situación parecida vive Ana, una octogenaria que se baja pausada del coche junto a su marido. Camina algo encorvada y despacio, más buscando no levantar sospecha que por dificultad. Con un gesto lento, pero tierno, acaricia la Virgen y examina durante varios segundos el perímetro. «Aquí estaba mi madre. Subía siempre que podía a verla y de ella no queda nada», cuenta con una entereza digna de mención. Aunque tampoco quiere decir su apellido, la mujer traga saliva para explicar, justo antes de que se le derrame una lágrima, que ha pasado dos días angustiosos y que, al ver las imágenes aéreas, era consciente de que «no iba a poder reencontrarme con ella en esta vida». Su ánfora y su fotografía son algunas de las muchas que yacen rotas y calcinadas en el monte.

Ánfora con los restos de alguna persona, completamente destrozada. / Víctor Castro

El fuego aún no se ha extinguido

Junto a un pequeño merendero, una brigada del Infoca descansa mientras parte del grupo vigila la zona. «Hemos entrado en turnos diferentes, pero la verdad es que ha sido duro, especialmente aquí», dice Rubén, uno de los bomberos forestales, que aún tiene marcas de hollín y ceniza en el traje. Explican que el humo que se observa desde distintos puntos «es mejor dejarlo así si está dentro del perímetro quemado». Mientras cuentan la situación reciben una llamada para desplazarse, ha habido una pequeña reactivación en la parte baja del monte. El incendio sigue vivo. En cuestión de segundos se montan en el camión y salen rápido.

Agentes del Infoca en la ermita. / Víctor Castro

Rafael Montes y Paula Ariza también han decidido subir al templete, una zona que les gusta mucho porque está cerca de la capital y por unas vistas que, dicen, «ya no volveremos a ver igual». En el caso de la joven, además, esta imagen le retrotrae a aquellos veranos de niña en la barriada con su abuelo, con quien subía hasta este punto. «Me duele mucho verlo así», señala.

El fuego ha afectado a algunas piedras del perímetro de la ermita. Desde allí, Rafael lamenta lo sucedido, pide más medios para limpiar los montes y resume, mirando alrededor: «Se te parte el corazón ver esto así».