Ana María García, socióloga: "El IESA está cerca del corazón de Córdoba, pero lejos del corazón de sus políticos"

-¿Qué balance hace de su primer año al frente del IESA?

-Ha sido un año muy estimulante en el que hemos puesto en marcha muchos retos para el futuro, algunos de ellos ya están dando fruto. Además, tenemos que seguir trabajando para que la sociedad cordobesa sepa que el IESA es un centro para todos los cordobeses y cordobesas. Les animo a que vengan y participen en las actividades que hacemos abiertas al público.

-¿Cree que Córdoba conoce y aprovecha suficientemente el trabajo del IESA?

-Es una muy buena noticia para Córdoba que existan dos centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de dos áreas tan importantes para la ciudad y su historia como la agricultura y la sociedad. Creo que estamos desaprovechados. Estamos muy cerca del corazón de la ciudad, pero muy lejos del corazón de los políticos y de quienes tienen capacidad de gestión. Córdoba podría apostar más por los centros del conocimiento que tiene y por su Universidad.

-¿Qué ofrece el IESA o podría ofrecer para que el corazón de esos políticos se acerque un poco más a la institución?

-La clase política y en general la sociedad podrían dar más importancia a la ciencia. Hay otras ciudades que tienen mesas de la ciencia, donde reúnen a todos los organismos científicos para hablar. ¿Qué queremos hacer en el futuro? ¿Queremos seguir apoyando solamente el turismo? ¿El sector militar? ¿El tejido productivo agrícola? ¿Apostamos por la industria? Cualquier sector es bienvenido, pero podríamos hablar de cuáles son las estrategias de ciudad.

-¿En qué momento de su historia está el IESA?

-Estamos en período de crecimiento. Hemos crecido, desde 2021. El balance de género del cuerpo de científicos se ha conseguido por este crecimiento. Antes eran todos hombres, las mujeres se concentraban entre el personal técnico. En la actualidad somos unas 50 personas. El problema es de espacio, que este edificio (Salus Infirmorum) es maravilloso, pero está limitado. Nos podemos apretar, pero no podemos hacer cambios estructurales. Sería bueno, poder solucionar la falta de espacio con alguna administración.

-Quizá habría que haber empezado por lo más básico: ¿Qué es el IESA?

-El Instituto de Estudios Sociales Avanzados tiene como vocación la resolución de problemas. En principio, cualquiera que sea susceptible de mirarse desde un punto de vista social. En los últimos años nos hemos centrado en estudiar la política, el territorio, los conflictos animales-personas, innovación, ciencia y tecnología, agricultura, nutrición y salud desde su dimensión social.

Ana María González, directora del IESA. / Víctor Castro / COR

-¿Cómo deciden las líneas de investigación y los proyectos?

-Hacemos ciencia sobre aquello que conseguimos financiación. ¿Y quién financia? La Unión Europea y España, por lo que financian problemas europeos o españoles. ¿Quién debería financiar los problemas territoriales? La ciudad o la región. No somos un centro muy grande, no podemos abarcarlo todo. Por ejemplo, recibimos peticiones de asociaciones de vecinos interesadas en que trabajemos sobre el envejecimiento en los barrios, cómo afectará el cambio generacional en Córdoba, que ha sido una ciudad solidaria y de trabajo vecinal, pero no llegamos a todo.

-¿Qué temas cree que se están escapando del estudio científico, que afectan de manera particular al territorio cordobés?

-No son tanto los problemas, que son globales, sino el enfoque territorial local. Por ejemplo, la vivienda que nos afecta a todas las ciudades, pero tiene un impacto sobre la atracción de talento. Al consejero del País Vasco, -una de las regiones de donde podríamos traer ejemplos de buenas prácticas en política científica-, le leí que proporcionarían viviendas destinadas al talento científico.

-¿Tiene alguna particularidad un centro como el IESA en una ciudad como Córdoba?

-Yo creo que es una suerte, una particularidad en el sentido de suerte, porque lo normal es que en esta región todo esté en Sevilla o Granada.

- ¿Cree que se utiliza convenientemente el conocimiento científico en la toma de decisiones políticas?

-El IESA tuvo una gran intensidad de trabajo con las administraciones en sus inicios. Precisamente ahora se está potenciando el asesoramiento científico en Europa y España y, también, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se está apostando por proporcionar evidencias científicas a la toma de decisiones. En la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Andalucía está previsto crear la Oficina de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (OCTI) adscrita al Parlamento de Andalucía, pero tendremos que esperar al avance de la legislatura en cómo se desarrolla. Independientemente de eso hay que articular maneras de encontrarse. Eso significaría, por ejemplo, que investigadores de Andalucía pudieran aconsejar a quienes están en el Parlamento andaluz acerca de problemas que tienen que debatir.

-A los políticos no siempre les gustará lo que digan los sociólogos...

La política tiene que saber que lo que diga la ciencia no tiene por qué ser de su gusto. Tenemos independencia, si las evidencias demuestran algo diferente, no cambiamos los resultados. Este es el valor del asesoramiento científico. Los políticos son los que tienen que decidir qué hacer, pero la decisión basada en la ciencia les puede permitir avanzar en cómo solucionar los problemas, no darse con la misma piedra varias veces o adelantarse a los efectos colaterales.

-Se me ocurre que eso es especialmente importante en momentos en los que ha habido una regresión por parte de algunos sectores sociales, negacionistas de cuestiones científicas, que hasta ahora eran indiscutibles.

--En la ciencia también existen teorías que se contraponen, que podrían encontrarse argumentos tanto, podríamos decir de manera simplificada, para política de derecha, como de izquierda. Hay discusión, debate, pero lo que no se debería hacer es emplear supuestos hechos científicos, que no lo son, y mostrarlos como si lo fueran. Eso es ahora muy importante. Más aún con la IA y con las redes sociales aumentando el impacto de las falsas noticias o de la anticiencia. Es muy importante saber qué es lo que está o no probado científicamente.

-Y ya que ha hablado de ella, ¿qué hacemos con la IA?

-Tener mucho cuidado, conocerla muy bien y exigirle a quienes la están diseñando, a quien la están regulando y a quienes la vamos a utilizar que lo hagamos correctamente. Si negamos su existencia nos vendrá por encima, como una apisonadora. Cada vez, la IA estará más en nuestras vidas, oculta. Será la IA la que decida darnos o no una hipoteca. Tenemos que saber cómo está construida. En salud, por ejemplo, es fundamental. Ojo, por ejemplo, con las FemTech (tecnología aplicada a la salud femenina), a las que damos datos que luego se van a usar en la IA. La pregunta debería ser: ¿cómo construimos con la IA una sociedad mejor?

-¿Cómo son las relaciones del IESA con otros centros investigadores, especialmente con la Universidad?

-Se siguen potenciando con la Universidad de Córdoba, nunca han estado rotas, pero se siguen creando relaciones con el Doctorado de Sociología, Políticas y Antropología y estoy deseando que haya cada vez más colaboración con facultades y departamentos. Igual con otros organismos: Parque Tecnológico, Palacio de Congresos, Imibic, IFAPA, por supuesto, con nuestro centro hermano, el Instituto de Agricultura Sostenible.

-¿Qué presupuesto maneja el IESA?

-No maneja presupuesto como tal, para darte un dato. Tenemos fondos que conseguimos a través de proyectos o contratos con la administración y empresas privadas. Por ejemplo, al contratar un estudio con la unidad de investigación para hacer encuestas y técnicas cualitativas. Y, desde luego, la financiación directa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que proviene de los Presupuestos Generales del Estado.

-¿Qué líneas de investigación tiene ahora mismo el IESA?

-Tenemos cuatro grupos de investigación, aunque cada vez vamos más hacia un trabajo interdisciplinar. Uno es Tramas, que estudia el territorio, los conflictos desde una dimensión social; un segundo grupo, Democrets, que estudia desde la democracia participativa hasta las migraciones o la vivienda; un tercer grupo, Innovación, que estudia tanto los sistemas agroalimentarios, cómo el sistema de ciencia, y, por último, Salud, especializado en la dimensión social de la salud, que estudia desde el dolor al impacto del sexo, género y desigualdades en la salud de la población.

-¿Qué puede aportar la sociología ante la polarización y la desconfianza en las instituciones?

- La sociología puede aportarlo todo. Conocimiento y confianza. Fíjate lo que ocurre en el deporte: vemos jugadores maravillosos que tienen confianza y ganan. A nosotros como sociedad, nos ocurre lo mismo. Tenemos que preparar a la sociedad, que sea una sociedad educada. Además, tenemos que tener confianza en lo que queremos hacer. Por eso necesitamos una planificación, necesitamos que la sociedad, los políticos, los gestores, la administración pública y las empresas declaren sus objetivos, qué quieren hacer.

-El IESA ha impulsado Sílice, una especie de gran buscador abierto de la ciencia española. ¿Qué ofrece que no proporcionan ya las bases de datos internacionales y para qué puede servir?

-Es una herramienta útil a nivel científico, porque permite encontrar las redes y las citas que hay dentro de la comunidad científica.

-Aterrizando en su especialidad, ¿qué sesgos de género persisten en la medicina y la atención sanitaria?

-Estamos en un mundo androcéntrico y eso ha contaminado todas las esferas. No solo la salud, aunque en la salud tiene un efecto multiplicador. Sabemos muy poco sobre la salud de las mujeres. Repercute en la manera en que nosotras y nosotros, y el modo en que los profesionales ven y actúan cuando se encuentran un problema de salud de una mujer. Las estadísticas son claras: las mujeres reciben el doble de tratamientos relacionados con ansiolíticos y tranquilizantes, mientras que los hombres tienen más probabilidad de que se le hagan más pruebas y encontrar el problema, porque sus dolores son más específicos y la manera en que expresan lo que les pasa.

-¿En qué sentido?

- Por ejemplo, ¿qué dice un hombre cuando tiene un problema de salud? Que no puede ir a trabajar. Y una mujer, ¿qué hace en su casa si está enferma? ¿Descansa o trabaja? ¿Está enferma o no? La sociología de la salud, en los años 70, se enseñaba la teoría funcionalista, el rol del enfermo, una persona enferma interrumpía el trabajo, que el estado tenía la obligación de restaurar cuanto antes para restaurar a esa persona dentro de su función. Eso nunca encajó con las mujeres, con el rol asignado y practicado por parte de las mujeres. Porque nosotras no interrumpimos nuestro trabajo. Seguimos trabajando. No somos las únicas, también quienes tienen un empleo precario o los autónomos. Hombres y mujeres tenemos un modelo de enfermedad diferente.

-Hay cosas que van cambiando, ¿no? Por ejemplo, respecto a la visión de la menopausia, aunque no sé cuánto hay de avance en divulgación científica y de interés del capitalismo por un nuevo mercado.

-Te has contestado a ti misma, por desgracia, aunque vamos a quedarnos con lo positivo. Yo recuerdo a mi madre durante su menopausia muy triste. Yo no sabía lo que le estaba pasando. Ni ella tampoco. Pero sí, reconocía la tristeza. Entendernos como sociedad y como personas es fundamental. Tener un plan sobre nosotras mismas. Otra cosa que digo es que las mujeres no somos “la mujer” ni tampoco las mujeres. Somos las mujeres que cambiamos a lo largo del tiempo y no somos siempre iguales. En el plano público, las mujeres siempre son adolescentes o en edad reproductiva. No queremos vernos con arrugas. Tenemos que comprender que nuestro cuerpo cambia.

-Volviendo al IESA, ¿qué IESA le gustaría dejar cuando termine su etapa como directora?

-Me gustaría dejar un IESA que se pareciera mucho al que me he encontrado: somos una familia bien avenida. Y me gustaría dejar un IESA que por donde vayas, se conociera.