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Vivienda

Vimpyca termina la construcción de 16 pisos en el barrio cordobés de Santa Marina: así son y así se adjudicarán

La entidad benéfica Vimpyca finaliza la construcción de 16 VPO en el barrio de Santa Marina, destinadas a personas en situación de vulnerabilidad, y se prepara para recuperar el ábside de Santa Marina

Apartamentos para personas en situación de vulnerabilidad construidos por Vimpyca detrás de la iglesia de Santa Marina.

Apartamentos para personas en situación de vulnerabilidad construidos por Vimpyca detrás de la iglesia de Santa Marina. / VÍCTOR CASTRO

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Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

Vimpyca, una entidad benéfica de construcción sin ánimo de lucro dedicada a promover y gestionar viviendas protegidas (VPO) asequibles, está terminando de construir una nueva promoción de viviendas en Córdoba capital. Los pisos se ubican en el señero barrio de Santa Marina, en pleno casco histórico de la ciudad, detrás de la iglesia que da nombre al barrio.

Según han señalado fuentes de Vimpyca a este periódico, la obra se encuentra ya al 98% de ejecución. Se trata de una promoción de 16 apartamentos de 1 y 2 dormitorios y un baño.

Construcción apartamentos Vimpyca Santa Marina

Operarios dan los últimos retoques a la obra de los 16 apartamentos de Vimpyca en Santa Marina. / VÍCTOR CASTRO

Características de los apartamentos de Santa Marina

Los apartamentos se van a entregar con cocina y electrodomésticos (horno, campana y frigorífico) y con el salón y los dormitorios amueblados. Además, cuentan con zonas comunes consistentes en tres patios, un salón comunitario y un cuarto de lavandería, equipado con lavadoras y secadora.

¿Quiénes pueden optar a uno de los apartamentos de Santa Marina?

Desde Vimpyca han explicado a Diario CÓRDOBA que los alojamientos protegidos serán destinados a personas en situación de vulnerabilidad y "con necesidades de obtener una solución habitacional temporal, como complemento de un programa integral de integración laboral".

Construcción apartamentos Vimpyca Santa Marina

Operarios trabajan en la obra de los 16 apartamentos de Vimpyca en Santa Marina. / VÍCTOR CASTRO

En este caso, los integrantes de dicho programa deberán estar inscritos en el oportuno Registro de Demandantes de Vivienda de Protección oficial del Ayuntamiento de Córdoba.

Qué pasa con el ábside de Santa Marina

Con respecto al ábside de la iglesia de Santa Marina, las fuentes consultadas aseguran que "va a quedar igual que estaba antes del comienzo de la obra" y que se mantendrá la alineación que presentaba el cerramiento del solar.

Trasera de la iglesia de Santa Marina, donde Vimpyca construirá los apartamentos sociales

Trasera de la iglesia de Santa Marina, donde Vimpyca ha construido los apartamentos, antes de las obras. / CÓRDOBA

La historia del solar donde se ubican los apartamentos

El solar donde se ubican estos 16 apartamentos se encuentra detrás de la iglesia de Santa Marina, entre las calles Tafures y Moriscos. A principios de 2019, el gobierno municipal, formado por aquel entonces por PSOE e IU anunció su intención de construir allí apartamentos para jóvenes, de forma que se facilitara la vivienda a este grupo de población al tiempo que se frenaba la despoblación del casco y se contribuía a rebajar el envejecimiento de la población de la zona.

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Sin embargo, el siguiente gobierno municipal, formado ya por PP y Ciudadanos (Cs), renunció al proyecto, también en 2019. El por entonces presidente tanto de Vimcorsa como de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, alegó que el coste era demasiado alto. A finales del mismo año, Vimpyca inició el procedimiento para que el Ayuntamiento le cediera el solar, propuesta que no fue admitida por Urbanismo hasta 2021.

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