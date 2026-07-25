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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las novedades sobre el incendio de Cerro Muriano y el "milagro" de la ermita de Los Pinares, además de la alerta por el virus del Nilo en Fuengirola y el partido del Córdoba CF, en directo, centran nuestros titulares de este sábado

Estado de la ermita tras el incendio.

Estado de la ermita tras el incendio. / CÓRDOBA

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El incendio de Cerro Muriano, que aún continúa activo, sigue centrando la actualidad más de un día después desde que las llamas comenzaran a expandirse por la sierra de Córdoba. Seguimos muy pendientes del minuto a minuto del fuego, que aunque presenta una evolución favorable desde esta mañana, sigue sin estar estabilizado a esta hora de la tarde. Además, más de 200 personas esperan poder volver a sus hogares esta noche después de haber sido desalojados en la tarde del viernes por precaución. En relación a este incendio forestal, también recopilamos una historia en la portada de este boletín: la ermita de Los Pinares quedó intacta "milagrosamente" pese a estar cercada por el fuego. Por último, cerramos nuestros titulares con otra noticia de este sábado que despierta la inquietud de muchos cordobeses en sus vacaciones, ya que la Junta ha declarado la alerta por el virus del Nilo en Fuengirola y en Mijas.

Además, te traemos estas noticias:

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Córdoba Ciudad

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