La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las novedades sobre el incendio de Cerro Muriano y el "milagro" de la ermita de Los Pinares, además de la alerta por el virus del Nilo en Fuengirola y el partido del Córdoba CF, en directo, centran nuestros titulares de este sábado
El incendio de Cerro Muriano, que aún continúa activo, sigue centrando la actualidad más de un día después desde que las llamas comenzaran a expandirse por la sierra de Córdoba. Seguimos muy pendientes del minuto a minuto del fuego, que aunque presenta una evolución favorable desde esta mañana, sigue sin estar estabilizado a esta hora de la tarde. Además, más de 200 personas esperan poder volver a sus hogares esta noche después de haber sido desalojados en la tarde del viernes por precaución. En relación a este incendio forestal, también recopilamos una historia en la portada de este boletín: la ermita de Los Pinares quedó intacta "milagrosamente" pese a estar cercada por el fuego. Por último, cerramos nuestros titulares con otra noticia de este sábado que despierta la inquietud de muchos cordobeses en sus vacaciones, ya que la Junta ha declarado la alerta por el virus del Nilo en Fuengirola y en Mijas.
- El incendio de Cerro Muriano afecta ya a 200 hectáreas y sigue pendiente de los realojos tras una noche con una evolución "muy positiva"
- La ermita de Los Pinares queda intacta tras ser rodeada por las llamas del incendio de Cerro Muriano: «Parece milagroso»
- La Junta de Andalucía declara la alerta por el virus del Nilo en Fuengirola y Las Lagunas de Mijas: qué cambia y cómo evitar las picaduras
Además, te traemos estas noticias:
Córdoba CF
Ampliación Cerro Muriano
- ANÁLISIS | El fuego técnico: el método clave para evitar que el incendio de Cerro Muriano saltara la N-432
- INVESTIGACIÓN | El Seprona investiga el incendio de Cerro Muriano originado tras arder un camión de paja y la Guardia Civil mantiene cortada la antigua N-432
- MENORES | El campamento de la Diputación en Cerro Muriano en Córdoba continúa con normalidad y sin riesgo por el incendio: «Flipaban con los helicópteros»
- REPORTAJE | Los desalojados de Cerro Muriano pasan la noche en vela: «Ver el fuego tan cerca impresiona mucho»
Incendios en España
- Última hora de los incendios en España, en directo | Ayuso avisa de "situaciones peores" y Sanidad alerta de no salir al exterior ante el avance de las llamas en Madrid
Córdoba Ciudad
- REPORTAJE | Córdoba, un escenario de película
- VIVIENDA | Vimpyca termina la construcción de 16 pisos en el barrio cordobés de Santa Marina: así son y así se adjudicarán
- El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario
Provincia
- Albendín convierte su huerta en un motor turístico y gastronómico con una edición de récord de sus Jornadas Hortelanas
- OBITUARIO | Fallece a los 102 años Juan Ureña Bonilla, el 'Jefe' de Fernán Núñez que dejó huella en las cofradías y en fútbol
- La cordobesa Triana pasa a la final de La Voz Kids con el respaldo de Luis Fonsi: “Lo vivo todo muy intensamente”
Cultura
- ENTREVISTA | María José Llergo: "A mí tener más o menos 'likes' en Instagram, lo siento, pero no me va a hacer más feliz"
- El legado de José Santiago Garnelo, el artista residente en Montilla que fue profesor de Picasso e impartió clases a Dalí y a Vázquez Díaz
- El 50 aniversario de la Axerquía, Aitana Sánchez-Gijón y el flamenco protagonizan la programación del IMAE hasta final de año
- Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera de Córdoba a Cerro Muriano
- El incendio de Cerro Muriano en Córdoba supera la fase de mayor riesgo tras el desalojo de más de 200 personas
- El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario
- Desalojados por el incendio de Cerro Muriano, en Córdoba: 'Nos avisó la Guardia Civil y salimos con cuatro cosas y nuestra águila
- Manuel Pimentel Siles, exministro de José María Aznar, sobre los cines de verano de Córdoba: 'Son realmente únicos y una reliquia del pasado
- Un incendio calcina 10 hectáreas de pastos en la EDAR de la Golondrina de Córdoba
- Nuevos apartamentos turísticos en Córdoba: el Campo de la Verdad albergará un bloque de 40 alojamientos
- Ozempic, Mounjaro o Wegovy: un especialista de Córdoba analiza la eficacia de estos 'famosos' fármacos contra la obesidad