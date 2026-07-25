El incendio forestal declarado este viernes en Cerro Muriano marcó la actualidad de la jornada de ayer tras obligar a la Junta a activar el nivel 1 de emergencia y al desalojo de más de 200 personas. Los vecinos no pudieron regresar a sus viviendas durante la noche, aunque solo tres familias solicitaron ser realojadas. Es la noticia que abre nuestro boletín y de la que seguimos muy pendientes este sábado. También recogemos el testimonio de algunos de los evacuados y mostramos la impresionante columna de humo, visible desde la capital y desde varios kilómetros de distancia, que dio cuenta de la magnitud del fuego.

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