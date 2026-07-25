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La actualidad del sábado 25 de julio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El incendio forestal de Cerro Muriano copa los titulares de portada de nuestra edición del sábado

Efectivos del Infoca y bomberos de Córdoba actúan en el incendio de Cerro Muriano

Efectivos del Infoca y bomberos de Córdoba actúan en el incendio de Cerro Muriano / CÓRDOBA

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El incendio forestal declarado este viernes en Cerro Muriano marcó la actualidad de la jornada de ayer tras obligar a la Junta a activar el nivel 1 de emergencia y al desalojo de más de 200 personas. Los vecinos no pudieron regresar a sus viviendas durante la noche, aunque solo tres familias solicitaron ser realojadas. Es la noticia que abre nuestro boletín y de la que seguimos muy pendientes este sábado. También recogemos el testimonio de algunos de los evacuados y mostramos la impresionante columna de humo, visible desde la capital y desde varios kilómetros de distancia, que dio cuenta de la magnitud del fuego.

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