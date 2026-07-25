La actualidad del sábado 25 de julio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El incendio forestal de Cerro Muriano copa los titulares de portada de nuestra edición del sábado
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El incendio forestal declarado este viernes en Cerro Muriano marcó la actualidad de la jornada de ayer tras obligar a la Junta a activar el nivel 1 de emergencia y al desalojo de más de 200 personas. Los vecinos no pudieron regresar a sus viviendas durante la noche, aunque solo tres familias solicitaron ser realojadas. Es la noticia que abre nuestro boletín y de la que seguimos muy pendientes este sábado. También recogemos el testimonio de algunos de los evacuados y mostramos la impresionante columna de humo, visible desde la capital y desde varios kilómetros de distancia, que dio cuenta de la magnitud del fuego.
- Más de 100 efectivos del Infoca trabajan durante la noche en el incendio de Cerro Muriano que ha obligado al desalojo de más de 200 personas
- Desalojados por el incendio de Cerro Muriano: "Nos avisó la Guardia Civil y salimos con cuatro cosas y nuestra águila"
- La Diputación tranquiliza a las familias de los 200 jóvenes de los campamentos de Cerro Muriano
Además, te traemos estas noticias:
Incendios en España
- Madrid vive su gran pesadilla ante el fuego con más de 60.000 desplazados y confinados y en medio de una bronca política
Córdoba Ciudad
- VIVIENDA | Vimpyca termina la construcción de 16 pisos en el barrio cordobés de Santa Marina: así son y así se adjudicarán
- Las dos importantes obras hidráulicas de Córdoba que habrá que volver a licitar tras el error en la Junta
- El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario
- Nuevos apartamentos turísticos en Córdoba: el Campo de la Verdad albergará un bloque de 40 alojamientos
Provincia
- Gran ambiente en el inicio de los encierros de reses bravas de El Viso: «Diversión y respeto deben ir de la mano»
- REMANENTES | La Diputación inyectará 15 de los 20 millones previstos del superávit a Epremasa y el resto de empresas públicas
- Detectan circulación del virus del Nilo en Bujalance, aunque el casco urbano queda fuera del área de alerta
Córdoba CF
- LA PREVIA | El Córdoba CF afronta una prueba de nivel frente a un Cádiz CF en reconstrucción
- Urbanismo adjudica las obras para ejecutar el esperado cerramiento de las fachadas del estadio de El Arcángel
Cultura
- El legado de José Santiago Garnelo, el artista residente en Montilla que fue profesor de Picasso e impartió clases a Dalí y a Vázquez Díaz
- El 50 aniversario de la Axerquía, Aitana Sánchez-Gijón y el flamenco protagonizan la programación del IMAE hasta final de año
- Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera a Cerro Muriano
- Manuel Pimentel Siles, exministro de José María Aznar, sobre los cines de verano de Córdoba: 'Son realmente únicos y una reliquia del pasado
- Un incendio calcina 10 hectáreas de pastos en la EDAR de la Golondrina de Córdoba
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