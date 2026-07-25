El Seprona investiga el incendio de Cerro Muriano originado tras arder un camión de paja y la Guardia Civil mantiene cortada la antigua N-432

Agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Córdoba investigan las causas que provocaron este viernes el incendio de Cerro Muriano, después de que un camión cargado de paja saliera ardiendo en la carretera N-432. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 255 de la vía que llega a Cerro Muriano sobre las 14.39 horas.

Los agentes del Seprona tratan de esclarecer los motivos concretos que provocaron las llamas en el vehículo cargado de paja, que causaron el posterior incendio forestal, ya que desde ayer se apunta a que ese fue el origen del fuego. No obstante, los guardias del Seprona siguen investigando, según confirman este sábado las fuentes consultadas.

Incendio aún activo y carreteras cortadas

El incendio de Cerro Muriano no se ha dado aún por controlado, aunque registra "una evolución muy positiva" después de esta noche. La Junta de Andalucía ha cifrado este sábado en unas 200 las hectáreas de Sierra las que se han visto afectadas por las llamas. Durante toda la noche, han trabajado en las labores de extinción más de 100 efectivos, entre ellos los de la Guardia Civil.

La carretera N-432 a Cerro Muriano continúa cortada al tráfico. / VÍCTOR CASTRO

Labores de desalojo de la población y control del tráfico

La Benemérita está trabajando, junto a operativos del Plan Infoca y los Bomberos de Córdoba, en el operativo de Cerro Muriano desde ayer al mediodía. Los agentes han tenido que desalojar de sus casas a 250 personas por el riesgo y la cercanía de las llamas a unas 80 viviendas de la barriada cordobesa.

Además, desde ayer por la tarde han trabajado una treintena de agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, que procedieron a cortar el tráfico de la antigua N-432, Seguridad Ciudadana y Seprona.

La Guardia Civil informa, también, que desde las 7.30 horas de este sábado la N-432 está abierta al tráfico pero solo de manera parcial, ya que los agentes cortan carriles a conveniencia en ambos sentidos de la circulación para favorecer el trabajo del operativo.

La carretera que sí permanece completamente cortada a la circulación de vehículos particulares es la antigua carretera del Muriano. Fuentes de la Guardia Civil informan de que la vía está vsiendo utilizada de manera preferente por los vehículos que trabajan en las labores de extinción.