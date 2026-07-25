El PSOE dice que los recortes en el Infoca debilitan la respuesta ante incendios como el de Cerro Muriano

El PSOE ha arremetido contra la Junta de Andalucía por el incendio declarado en Cerro Muriano y han denunciado que la reducción de efectivos y recursos del Plan Infoca está debilitando la capacidad de prevención y respuesta ante incendios forestales. El fuego obligó a activar la Situación Operativa 1, desplegar un amplio dispositivo de extinción y desalojar preventivamente a más de 200 personas.

Los socialistas han trasladado su reconocimiento a los más de un centenar de profesionales movilizados, entre efectivos del Infoca, el Consorcio Provincial de Bomberos, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil y los servicios sanitarios.

El concejal socialista Joaquín Dobladez ha destacado la “profesionalidad y entrega” de los equipos que trabajan para controlar las llamas y ha expresado su solidaridad con las familias desalojadas. También ha pedido a la ciudadanía que respete las indicaciones de los servicios de emergencia y evite cualquier conducta que pueda dificultar las labores de extinción.

Sin embargo, tanto el grupo municipal socialista como el grupo parlamentario socialista consideran que el incendio de Cerro Muriano vuelve a evidenciar la necesidad de reforzar las políticas de prevención y extinción de incendios forestales en Córdoba y en el conjunto de Andalucía.

El PSOE sostiene que la Sierra de Córdoba es uno de los espacios naturales con mayor riesgo durante el verano y necesita una planificación que garantice medios humanos y materiales suficientes durante toda la campaña de alto riesgo.

El concejal socialista, Joaquín Dobladez. / CÓRDOBA

Críticas a la gestión del Infoca

Los socialistas consideran especialmente preocupantes las denuncias de los representantes de los trabajadores sobre la reducción de efectivos, la falta de cobertura de determinadas plazas, la inestabilidad del personal y la pérdida de capacidad preventiva del dispositivo.

A su juicio, la Junta de Andalucía debe “dejar de recortar recursos” y fortalecer un servicio público que consideran esencial ante el incremento de las temperaturas extremas y del riesgo de incendios forestales.

El PSOE insiste en que la lucha contra el fuego no puede centrarse únicamente en la actuación una vez declarado el incendio. Por ello, reclama incrementar durante todo el año los trabajos de gestión forestal, limpieza selectiva del monte, mantenimiento de cortafuegos y conservación de caminos, además de garantizar una dotación estable de personal especializado.

El PSOE pedirá explicaciones a la Junta

El grupo parlamentario socialista ha anunciado que solicitará explicaciones al Consejo de Gobierno andaluz sobre la planificación de la campaña del Infoca de 2026, la evolución de las plantillas, la cobertura efectiva de los puestos operativos y las inversiones realizadas en prevención.

Los socialistas reclaman un compromiso estable que permita consolidar el dispositivo y garantizar los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para proteger el patrimonio forestal y a las personas que viven en zonas de contacto entre los núcleos urbanos y el monte.