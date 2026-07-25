La Plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres denuncia un 'verano asesino' tras siete feminicidios en julio.

La Plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres se ha concentrado este sábado en la plaza Colón, en Córdoba, en repulsa por los asesinatos machistas ocurridos en España en un julio trágico. En lo que va de mes se han registrado al menos 7 asesinatos por violencia machista en España, cuatro de ellos en menos de 24 horas y dos como resultado de la violencia vicaria. Esta cifra eleva el total oficial a 31 víctimas mortales en el año 2026, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Por estos motivos, la plataforma cordobesa ha tachado de "infernal" el mes de julio en materia de violencia machista y habla ya de un "verano asesino". Recuerdan, además, que después del Mundial de Fútbol las denuncias por violencia machista al 016 aumentaron en un 121%. "Estos datos de mujeres asesinadas y de mujeres maltratadas son motivos para escandalizar a cualquier sociedad democrática", sostienen desde la plataforma para dudar de que si fueran hombres, "futbolistas, policías, fiscales, jueces, guardia civiles, fontaneros, políticos..." no "estaría la calle, las instituciones, los partidos políticos, los sindicatos, ni la sociedad en general tan calladas".

Protesta por las mujeres asesinadas en Córdoba. / Víctor Castro

El colectivo cordobés ha lamentado que todas estas mujeres "llenas de vida, de ilusiones, con deseos que cumplir con hijas, hermanas, madres y amigas que amar" hayan visto frustrados sus sueños, "porque el machismo prefiere matar antes que perder".

Mujeres asesinadas este mes de julio

En España, ha habido cinco víctimas mortales de violencia de género confirmadas oficialmente en julio y siete mujeres asesinadas en total en esos crímenes machistas. La primera de ellas, María Lourdes tenía 55 años, y fue asesinada el 2 de julio en Cañada del Fenollar, Alicante, presuntamente por su pareja. No constaban denuncias previas y en el ataque también murió su hija Lucía, de 20 años, y otra hija resultó herida.

Cinco días más tarde, el 7 de julio murió María, de 61 años en Mijas (Málaga). También fue asesinada presuntamente por su pareja, que también mató a Patricia, hija de la víctima. Los cadáveres aparecieron en la vivienda después de que el agresor supuestamente provocara un incendio. No había denuncias previas.

El 17 de julio, murió Aicha, de 31 años en la localidad madrileña de Sevilla la Nueva. Era de nacionalidad marroquí y madre de un hijo y dos hijas menores. Falleció después de permanecer casi seis meses hospitalizada con graves quemaduras. Según la investigación, dos hombres la rociaron con líquido inflamable y le prendieron fuego por orden de su marido.

María, de 29 años, fue asesinada en Antequera el 20 de julio. Era madre de dos niños, de cuatro y siete años. Fue apuñalada presuntamente por su expareja, que después se suicidó. Había denunciado malos tratos en 2023 y el caso había estado incluido en VioGén.

Por último, Rosana, de 45 años, de nacionalidad ecuatoriana y madre de cuatro hijos, uno de ellos menor, fue asesinada en Alameda de la Sagra, Toledo el 21 de julio presuntamente por su pareja en la vivienda familiar. No constaban denuncias previas ni estaba registrada en VioGén.