Lo que nadie te dice que hay dentro de la Mezquita de Córdoba: así es una de las joyas menos conocidas del monumento

Entras a la Mezquita de Córdoba esperando el Patio de los Naranjos, bosque de columnas, el mihrab, las capillas... La Mezquita-Catedral es todo eso, pero también guarda algunas joyas más desapercibidas. Y uno de los mejores secretos se encuentra en el corazón del monumento. Algo que no se suele contar antes de entrar: una amplia sillería de caoba tallada con una minuciosidad que corta la respiración. Es la sillería de coro de Pedro Duque Cornejo, y es uno de los grandes conjuntos escultóricos del barroco español.

Dentro del conjunto monumental, el escultor sevillano del siglo XVIII desplegó toda la potencia del barroco cristiano sobre la madera de caoba. El resultado es una magnífica obra artística que, como otras dentro de la joya cordobesa, establece un diálogo entre civilizaciones que, lejos de chirriar, funciona como una de las experiencias estéticas más insólitas que puede vivir un viajero en España.

Panorámica de la Mezquita-Catedral. / MANUEL MURILLO

La historia de la sillería de coro de la Mezquita de Córdoba

Todo comenzó con la generosidad póstuma del arcediano José Díaz de Recalde, quien en 1742 legó 120.000 reales de vellón para renovar el coro catedralicio. Una suma considerable que permitió convocar a los mejores escultores del momento. El encargo era ambicioso: crear una nueva sillería que sustituyera a la de la antigua capilla mayor reutilizando sus materiales.

Las sillas no son mera carpintería. Cada una es una pequeña obra de arte, y forma un conjunto iconográfico que lo abarca todo: la vida de Jesús, la vida de la Virgen, el Antiguo Testamento y los mártires cordobeses. Una enciclopedia visual de la fe cristiana tallada con una finura que la caoba hacía aún más difícil de conseguir.

Sillería de coro de la Mezquita-Catedral. / Córdoba

Si hay una pieza dentro de la sillería que concentra toda la maestría de Duque Cornejo, esa es la figura de la Ascensión del Señor que corona el trono episcopal. Una escultura de tamaño natural de un gran interés anatómico.

Dónde se encuentra la sillería del coro de la Mezquita

La sillería de coro se encuentra en el interior del coro catedralicio, en el centro de la nave de la Mezquita-Catedral.

Un grupo de turistas durante una visita a la Mezquita catedral de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

La visita a la Mezquita-Catedral incluye el acceso al coro. Para descubrirlo solo se necesita prestar atención a todos los rincones que el conjunto monumental, Patrimonio de la Humanidad, esconde.