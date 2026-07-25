El incendio de Cerro Muriano en Córdoba queda estabilizado tras afectar a un perímetro de unas 200 hectáreas

El incendio forestal declarado este viernes en el entorno de Cerro Muriano, en Córdoba, ha quedado estabilizado después de una noche de intenso trabajo y una evolución calificada como «muy positiva» por los responsables del operativo. El fuego ha recorrido un perímetro aproximado de 200 hectáreas, aunque una parte importante de esa superficie no ha llegado a arder completamente.

La cercanía del incendio obligó a la Guardia Civil a desalojar a unas 270 personas tras verse afectadas 80 viviendas de la barriada periférica.

La intervención desplegada durante las horas más delicadas ha permitido frenar el avance de las llamas, evitar que el incendio cruzara la carretera N-432 y proteger tanto las viviendas de la zona como la ermita de Santa María de los Pinares, que quedó rodeada por el fuego pero no sufrió daños.

Un helicóptero sobrevuela la N-432 por el incendio de Cerro Muriano. / Víctor Castro / COR

Más de un centenar de profesionales han trabajado en la zona

Hasta 167 efectivos junto con 42 vehículos han trabajado en el despliegue operativo de la emergencia, entre efectivos de la Agencia de Emergencias de Andalucía (1-1-2, Infoca y Grea), Bomberos del Ayuntamiento y de la Diputación, Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Junta, Guardia Civil y Centro de Emergencias Sanitarias 061. EMA 1-1-2 ha gestionado casi un total de 276 llamadas por el incendio. La primera llamada se recibió a las 14.34 horas. La dirección de la emergencia instó ayer a la población a cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de humo en las viviendas.

El consejero de Emergencias y vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, destacó el sábado desde el puesto de mando avanzado la actuación «quirúrgica» realizada durante unas horas que definió como «cruciales» y de «extrema peligrosidad». Los equipos utilizaron fuego técnico para cerrar el avance del incendio y trabajaron sobre un perímetro con forma de Y.

Aunque la superficie recorrida por las llamas se aproxima a las 200 hectáreas, Sanz precisó que no toda ella ha quedado calcinada. Dentro del perímetro se han conservado numerosas islas de vegetación intactas, por lo que «gran parte de las hectáreas son recorridas, no quemadas».

El incendio de Cerro Muriano ha obligado a desalojar a 270 vecinos de la zona. / Víctor Castro / COR

Más de 270 vecinos esperan volver a sus casas

El control del incendio abre ahora la puerta al regreso de los más de 270 vecinos que tuvieron que abandonar sus viviendas ante la proximidad de las llamas. Los desalojos afectaron a unas 80 casas de diferentes urbanizaciones y núcleos próximos a Cerro Muriano.

De las 274 personas evacuadas, solo una docena tuvo que pasar la noche en el centro cívico habilitado en la barriada de Cerro Muriano. El resto encontró alojamiento en casas de familiares, segundas residencias u otros domicilios.

Las autoridades han mantenido la cautela antes de autorizar los realojos para comprobar que no se producen reactivaciones y que las carreteras y accesos presentan las condiciones de seguridad necesarias. La decisión definitiva se adoptará una vez que los técnicos revisen las zonas afectadas y las viviendas más próximas al perímetro del incendio.

El Infoca lucha en Córdoba contra un incendio forestal en Cerro Muriano tras arder un camión de paja / Manuel Murillo

El Seprona investiga el incendio del camión de paja

El origen del incendio se sitúa en un camión cargado de paja que comenzó a arder el viernes, alrededor de las 14.39 horas, en el kilómetro 255 de la N-432. Las llamas alcanzaron rápidamente la vegetación situada junto a la carretera y dieron lugar al incendio forestal.

Agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil investigan ahora las causas concretas por las que comenzó a arder el vehículo. Aunque el camión figura desde el primer momento como el foco inicial del incendio, la investigación deberá determinar qué provocó el fuego en la carga o en el propio vehículo.

La Guardia Civil ha desplegado desde el viernes a agentes de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Seprona tanto para colaborar en las evacuaciones como para regular la circulación y facilitar el paso de los vehículos de emergencia.

El camión cargado de paja que salió ardiendo el viernes por la tarde. / CÓRDOBA

La N-432 ha permanecido abierta parcialmente, con cortes puntuales de carriles en ambos sentidos en función de las necesidades del operativo. La antigua carretera de Cerro Muriano, por su parte, ha estado reservada prioritariamente para los vehículos que participan en las labores de extinción, vigilancia y refresco del terreno.

Una vez estacionado el incendio, los trabajos se centran en asegurar el perímetro, vigilar posibles puntos calientes y permitir que la población desalojada pueda regresar con seguridad a sus hogares.