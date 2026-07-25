El incendio de Cerro Muriano afecta ya a 200 hectáreas y sigue pendiente de los realojos tras una noche con una evolución "muy positiva"

El incendio declarado en la tarde de este viernes en la barriada de Cerro Muriano, en Córdoba, ha quemado un perímetro de cerca de 200 hectáreas y ha experimentado una evolución "muy positiva" durante la noche.

Así lo ha explicado en la mañana de este sábado el consejero de Emergencias y vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, desde el puesto de mando avanzado en la barriada cordobesa. Sanz ha calificado de "quirúrgica" e "impresionante" la intervención de los profesionales del Infoca desplegada durante la noche en unas horas que ha definido como "cruciales" y de "extrema peligrosidad" en la que se ha empleado "fuego técnico".

Las tareas de extinción continúan en Cerro Muriano

Actualmente, las tareas continúan en la zona con ocho medios aéreos y un centenar de efectivos en tierra que se centran en "evitar reactivaciones " y llevar a cabo "labores de refresco" en el perímetro del incendio, con forma de Y, en la cola del fuego, donde comenzó sobre las 14.39 horas después de que un camión de paja saliera ardiendo. Desde la Guardia Civil señalan que se investigan las causas del fuego en el vehículo.

Por otro lado, Sanz ha cifrado en cerca de 200 hectáreas el perimetro afectado, aunque señala que dentro de dicha zona, "hay muchas zonas que no han salido ardiendo" algo "sorprendente" en este tipo de fuegos, de modo que no todas las 200 hectáreas han quedado afectadas. "Gran parte de las hectáreas son recorridas, no quemadas", ha resumido el vicepresidente andaluz.

Los vecinos desalojados no podrán volver a sus casa de momento

Los más de 270 vecinos desalojados por el incendio de Cerro Muriano no podrán volver a sus casas hasta, al menos, última hora de la tarde de este sábado.

Así lo ha explicado este sábado el viceconsejero primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, desde el puesto de mando avanzado desplegado en la barriada. El vicepresidente y consejero ha señalado que de los 274 afectados de diferentes urbanizaciones de la zona, únicamente doce se han quedado en el centro cívico de la barriada, mientras que el resto se han ido a otras residencias o viviendas de familiares.

Pese a esta evolución "muy positiva" del fuego, Sanz ha señalado que por el momento prefieren mantener la "prudencia", por lo que ha anunciado que no será hasta las 19 horas cuando se determine si los desalojados pueden regresar a sus domicilios.

Sanz ha señalado que hasta las 17.00 horas los trabajos serán de gran importancia para evitar reactivaciones del fuego. Será tras esto, cuando se tome la decisión sobre si los afectados pueden regresar a sus domicilios.

Por último, ha señalado que la ermita de Santa María de los Pinares no ha resultado afectada pero el fuego pese a que ha quedado "completamente rodeada" por bosque incendiado. "El manto de la Virgen nos ha protegido", ha resumido Sanz.