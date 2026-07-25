Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Cerro MurianoDesalojados Cerro MurianoEmergencia nacionalPolígonos industrialesBebé-milagroBase LogísticaTrofeo Puertas de CórdobaDiscriminación EncinarejoMercadilloCalles cortadas centroObras Estadio ArcángelVirus del NiloObras hidráulicasProgramación IMAEComer en Córdoba
instagramlinkedin

Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado, 25 de julio de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Miguel Ángel Heredia

Miguel Ángel Heredia / Diario CÓRDOBA / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Noches de música en la puerta

Miguel Ángel Heredia en concierto

Dentro del ciclo Noches de Música en la Puerta, tendrá lugar el concierto de Miguel Ángel Heredia, voz y baile; Francisco Vinuesa, guitarra; Javier Teruel, percusión; Rubén Amador, teclado y Salomé Ramírez, María Reyes y Anabel Rivera, palmas y coros. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Puerta del Puente.

Plaza del Triunfo.

22.00 horas.

Al calor del flamenco

Recital de baile flamenco

Recital de baile flamenco con la bailaora Raquel Baena y su grupo dentro del ciclo Al calor del flamenco. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Posada del Potro.

Plaza del Potro.

22.00 horas.

Exposición

‘Desvelo y umbral’

Desvelo y umbral, de la artista Caroline Krabbe, es una exposición cuyas esculturas nacen del interés por los estados de transformación, lo simbólico y aquello que no termina de definirse. Se podrá visitar hasta el 31 de julio. Entrada libre.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Centro UCO Cultura.

Plaza de la Corredera, 40.

De 11.00 a 18.00 horas.

Recital poético

‘Noches de verano en los Museos Municipales’

Dentro del programa Noches de Verano en los Museos Municipales, Res Nostrae ofrecerá Alfafero de mujeres, un recital poético-musical para dejarse llevar por la palabra, la emoción y la atmósfera nocturna.

CÓRDOBA. Museo Julio Romero de Torres.

Plaza del Potro.

22.00 horas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera a Cerro Muriano
  2. Manuel Pimentel Siles, exministro de José María Aznar, sobre los cines de verano de Córdoba: 'Son realmente únicos y una reliquia del pasado
  3. Un incendio calcina 10 hectáreas de pastos en la EDAR de la Golondrina de Córdoba
  4. Dos detenidos en Córdoba por robar en una vivienda del Campo de la Verdad mientras sus inquilinos dormían
  5. Adif elige Córdoba para albergar la plataforma que modernizará la red ferroviaria andaluza
  6. Los viajeros del AVE en Córdoba tendrán un nuevo sistema de embarque tras un año récord de casi 6 millones de usuarios
  7. La tarjeta se impone en los bares de Córdoba hasta para pagar un café: «No podemos luchar contra esto»
  8. Urbanismo aprueba la demolición de los solares de Hornillo y Costanillas para construir un equipamiento deportivo y un aparcamiento en Santa Marina

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado, 25 de julio de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado, 25 de julio de 2026

Diario CÓRDOBA renueva su estructura administrativa con los ascensos de Inmaculada Jiménez y Ángel Aguilar

Diario CÓRDOBA renueva su estructura administrativa con los ascensos de Inmaculada Jiménez y Ángel Aguilar

Vimpyca termina la construcción de 16 pisos en el barrio cordobés de Santa Marina: así son y así se adjudicarán

Vimpyca termina la construcción de 16 pisos en el barrio cordobés de Santa Marina: así son y así se adjudicarán

La Diputación tranquiliza a las familias de los 200 jóvenes de los campamentos de Cerro Muriano

Los desalojados por el incendio forestal de Cerro Muriano en Córdoba no podrán regresar a sus casas esta noche

Los desalojados por el incendio forestal de Cerro Muriano en Córdoba no podrán regresar a sus casas esta noche

El incendio de Cerro Muriano en Córdoba supera la fase de mayor riesgo tras el desalojo de más de 200 personas

El incendio de Cerro Muriano en Córdoba supera la fase de mayor riesgo tras el desalojo de más de 200 personas

Suspendida la Feria de Cerro Muriano por el incendio declarado junto a la N-432 tras salir ardiendo un camión de paja

Manuel Rivera, catedrático experto en turismo: "La pérdida de poder adquisitivo está incidiendo en la caída de visitantes alojados en hoteles en Córdoba"

Manuel Rivera, catedrático experto en turismo: "La pérdida de poder adquisitivo está incidiendo en la caída de visitantes alojados en hoteles en Córdoba"
Tracking Pixel Contents