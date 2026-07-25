Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado, 25 de julio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Noches de música en la puerta
Miguel Ángel Heredia en concierto
Dentro del ciclo Noches de Música en la Puerta, tendrá lugar el concierto de Miguel Ángel Heredia, voz y baile; Francisco Vinuesa, guitarra; Javier Teruel, percusión; Rubén Amador, teclado y Salomé Ramírez, María Reyes y Anabel Rivera, palmas y coros. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Puerta del Puente.
Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Al calor del flamenco
Recital de baile flamenco
Recital de baile flamenco con la bailaora Raquel Baena y su grupo dentro del ciclo Al calor del flamenco. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Posada del Potro.
Plaza del Potro.
22.00 horas.
Exposición
‘Desvelo y umbral’
Desvelo y umbral, de la artista Caroline Krabbe, es una exposición cuyas esculturas nacen del interés por los estados de transformación, lo simbólico y aquello que no termina de definirse. Se podrá visitar hasta el 31 de julio. Entrada libre.
CÓRDOBA. Centro UCO Cultura.
Plaza de la Corredera, 40.
De 11.00 a 18.00 horas.
Recital poético
‘Noches de verano en los Museos Municipales’
Dentro del programa Noches de Verano en los Museos Municipales, Res Nostrae ofrecerá Alfafero de mujeres, un recital poético-musical para dejarse llevar por la palabra, la emoción y la atmósfera nocturna.
CÓRDOBA. Museo Julio Romero de Torres.
Plaza del Potro.
22.00 horas.
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