La ermita de Los Pinares queda intacta tras ser rodeada por las llamas del incendio de Cerro Muriano en Córdoba: «Parece milagroso»

Rodeada por las llamas, pero intacta. Así ha quedado la ermita de Los Pinares tras el incendio declarado este viernes en Cerro Muriano, una imagen que el viceconsejero primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado de «milagrosa» al señalar que la Virgen «ha protegido con su manto».

El incendio, declarado a las 14.38 horas después de que un camión cargado de paja saliera ardiendo en la N-432, ha afectado a cerca de 200 hectáreas, según ha señalado Sanz este sábado en una rueda de prensa ofrecida desde el puesto de mando avanzado.

Ermita de Los Pinares tras el paso del fuego. / CÓRDOBA

Intervención «quirúrgica»

El viceconsejero ha ofrecido detalles sobre el dispositivo del Infoca desplegado en la zona y ha explicado que el trabajo durante la noche ha sido «crucial» para evitar un desastre mayor. Sanz ha calificado la intervención como «quirúrgica» y ha destacado que uno de los objetivos principales fue impedir que el fuego rebasara la carretera y tomara dirección hacia Córdoba capital.

Diario CÓRDOBA

La ermita, rodeada de fuego

En las imágenes aéreas y terrestres difundidas por el Infoca se observa cómo uno de los puntos más llamativos ha sido la ermita de Los Pinares, lugar de peregrinación en Cerro Muriano y situada a unos 2,5 kilómetros de la barriada. El templo quedó prácticamente cercado por el fuego, con las llamas a ambos lados, pero finalmente no resultó afectado.

Durante su comparecencia, Sanz se ha referido a esta imagen y ha asegurado que «parece milagroso», antes de añadir que «el manto de la Virgen la ha debido proteger». En redes sociales también se han multiplicado las muestras de alivio al comprobar que el fuego no ha alcanzado este emblemático punto de peregrinación de la sierra cordobesa.