Diario CÓRDOBA renueva su estructura administrativa con los ascensos de Inmaculada Jiménez y Ángel Aguilar

Diario CÓRDOBA, periódico del grupo Prensa Ibérica, ha hecho oficial la reorganización de parte de su estructura con la designación de dos profesionales de la casa para liderar áreas clave de la cabecera: Inmaculada Jiménez Rojas asume la jefatura de Publicidad, mientras que Ángel Aguilar Cabello se sitúa al frente del departamento de Protocolo y Eventos. Ambos nombramientos representan una apuesta firme por la promoción interna y la experiencia acumulada en las distintas secciones del medio de comunicación.

Inmaculada Jiménez, 25 años de vocación comercial

Con este nombramiento, Inmaculada Jiménez Rojas celebra un cuarto de siglo vinculada al periódico, donde ingresó en el año 2001 con apenas 19 años. Tras iniciar estudios en programación informática, reorientó su perfil técnico hacia la titulación de Administrativo y ha mantenido una formación continua en marketing, herramientas digitales, ofimática e inteligencia artificial. Su vocación publicitaria tiene un profundo arraigo familiar, ya que es hija de Juan Jiménez, quien fuera director comercial de la cabecera. A lo largo de sus 25 años en la empresa, Jiménez ha recorrido diversos puestos clave: estuvo más de una década al frente de la atención al público en la oficina del centro de la capital, ejerció como secretaria del departamento comercial gestionando suscripciones y promociones, y en los últimos cuatro años ha coorganizado el área de Distribución. En la actualidad, lidera además la implementación estratégica del CR Manager de Prensa Ibérica para adaptar la venta digital a la realidad del mercado en la provincia.

Ángel Aguilar, versatilidad y visión digital para la agenda institucional

Por su parte, Ángel Aguilar Cabello asume la responsabilidad de la agenda institucional y la organización de actos tras haber venido compaginando desde finales de 2023 la planificación de eventos con sus funciones de trafficker en el área digital.

La trayectoria de Aguilar en el periódico se inició en 2016 como becario en centralita, pasando posteriormente al departamento de Publicidad. Tras una etapa en el Instituto de Estudios de Posgrado de la Universidad de Córdoba —donde sumó experiencia en gestión administrativa—, regresó a la cabecera en 2022 para integrarse en Suscripciones y Captación de Clientes antes de dar el salto al departamento Digital.

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Su perfil formativo, orientado al marketing y la publicidad, incluye titulación universitaria y de posgrado, complementada con formación especializada en protocolo, organización de eventos, comunicación digital, gestión de la información y redes sociales, consolidando una progresión continua dentro de las distintas áreas del medio.