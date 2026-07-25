Los desalojados por el incendio de Cerro Muriano en Córdoba pasan la noche en vela: «Ver el fuego tan cerca impresiona mucho»

«Hemos pasado la noche entre el coche, el albergue y sin pegar ojo». Con el ruido de los helicópteros sobrevolando la zona, algo de humo todavía en el ambiente y la tensión propia de quien ha dormido lejos de su casa, algunos de los 274 vecinos desalojados este viernes se reúnen a las puertas del centro cívico de Cerro Muriano para seguir la última hora del incendio. Lo hacen con incertidumbre, pero también con la tranquilidad de saber que sus viviendas, salvo que la situación cambie de forma drástica, no corren peligro, aunque eso sí: «Ver el fuego tan cerca impresiona mucho».

Conversando con su pareja, dando vueltas sobre sí mismo y mordiéndose las uñas de manera intermitente, Antonio Cantarero espera junto a Dolores Enríquez. La pareja cuenta que primero las autoridades pasaron «avisando de que estuviéramos alerta» y que, poco después, tuvieron que abandonar la vivienda. «Tuvimos que recoger todo rápidamente», explican. Viven en Villa Sanjurjo y destacan la «buena coordinación» del operativo. Este sábado han podido regresar momentáneamente a casa y comprobar «que todo está bien». Han pasado la noche en el centro cívico porque, dicen, «no tenemos otra opción» y porque querían estar cerca de su vivienda y de sus animales, que se quedaron allí. Eso sí, admiten que durante la noche «ha sido imposible pegar ojo». La han pasado entre el coche y el albergue.

Antonio Cantarero, uno de los vecinos desalojados. / Víctor Castro

«El fuego ha estado justo encima»

A unos metros, Rafael González acaricia a su perro, un mastín que descansa tranquilo a la sombra. Él vive con su pareja en El Cerrillo y también ha podido regresar a su vivienda para coger la medicación y comprobar que «el fuego ha estado justo encima», aunque «no ha llegado a la casa». González asegura que no ha pasado miedo, pese a que las llamas han estado cerca, y se muestra sereno, aunque admite que su mujer «lo lleva algo peor». Tenían opciones para dormir en la capital, pero han preferido quedarse en la zona. «Estamos más tranquilos viendo lo que está pasando que ignorándolo», resume.

Diario CÓRDOBA

Dulce Pérez es otra de las vecinas desalojadas. En su caso, ha pasado la noche en casa de un familiar y denuncia la «desinformación» hacia los vecinos. «El Infoca lo está haciendo bien, pero primero nos dicen que va a haber una reunión por la mañana, luego otra por la tarde... Y nos tenemos que enterar por redes sociales», lamenta. Vive a unos 200 metros del bar Los Pinares y pide que las zonas más alejadas del fuego puedan ir recuperando la normalidad «poco a poco». Pérez cuenta que vio el incendio «desde el minuto uno» y valora la actuación «rápida» de los bomberos forestales.

Una noche sin pegar ojo

Emilio Viana también se muestra molesto por la «falta de información» de las autoridades. Su vivienda está cerca del bar El Frenazo y está preocupado por sus gallinas. «Mi mujer y yo hemos sacado todo como buenamente hemos podido», explica. En su caso, tuvo que bajar a pie hasta la capital llevando uno de sus caballos porque «no los iba a dejar ahí». Tras pasar la noche en casa de un familiar, donde asegura que «no he pegado ojo», y después de permanecer hasta las dos de la mañana en la barriada, espera que la situación regrese a la normalidad en las próximas horas.

Dulce Pérez, vecina desalojada. / Víctor Castro

Patricia Carmona se acerca a un bar de Cerro Muriano después de pasar la noche en casa de un familiar. Han sido horas de «nervios» e «incertidumbre», con las llamas visibles a pocos kilómetros. «Ver el fuego tan cerca impresiona mucho», recalca mientras acaricia a su perro. Aun así, se muestra confiada en la evolución del incendio.

En ese mismo establecimiento, los hermanos Magdaleno Alba, vecinos «de toda la vida» de Cerro Muriano, lamentan lo ocurrido. «Lo hemos vivido mal», aseguran, porque «nos hemos criado en ese campo y duele mucho verlo ardiendo». Más que miedo, explican, han sentido «impotencia». Uno de ellos, que vive más allá del puesto de mando avanzado, reconoce que tenía «las bolsas preparadas» para salir de casa en cualquier momento.