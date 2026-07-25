Córdoba se toma un respiro antes de una nueva escalada térmica: de los 34 grados de este sábado a los 42 la próxima semana

Córdoba afronta este sábado, 25 de julio, un espejismo en medio del calor sofocante de la canícula en una jornada de sol y cielos despejados con temperaturas contenidas que no subirán de los 34 grados en la capital.

El sol dominará desde primera hora y apenas habrá variaciones en el estado del cielo. Los termómetros rondarán los 31 grados durante la mañana y los 32 entre el mediodía y la tarde, alcanzando el pico de los 34 °C a las 17.00 horas.

El viento soplará de componente oeste, con velocidades de entre 15 y 20 kilómetros por hora durante buena parte de la jornada, y tenderá a perder intensidad al anochecer.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 34º, en Lucena entre 17º y 30º, en Pozoblanco entre 15º y 29º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 29º.

El calor repunta a partir del domingo

El domingo marcará el comienzo de una nueva subida térmica. La Aemet prevé nuevamente cielos despejados y ausencia total de lluvias, con una máxima ascenderá hasta los 37 grados, mientras que la mínima se mantendrá en 19.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 19º y 37º, en Lucena entre 18º y 33º, en Pozoblanco entre 16º y 33º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 32º.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Córdoba regresa a los 40 grados para terminar julio

El alivio relativo de este sábado será breve. El lunes, la máxima alcanzará ya los 39 grados, con una mínima de 20, y a partir del martes, Córdoba entrará nuevamente en valores de calor intenso: la Aemet prevé 41 grados para dicha jornada y 42 °C tanto el miércoles como el jueves. Las mínimas también subirán progresivamente hasta situarse entre los 21 y los 22 grados.

La estabilidad atmosférica será absoluta durante toda la semana. El cielo permanecerá despejado, la probabilidad de lluvia seguirá en el 0% y el viento será débil o estará en calma en buena parte de las jornadas.