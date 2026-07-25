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Incendio en Cerro Muriano

El fuego técnico: el método clave para evitar que el incendio de Cerro Muriano saltara la N-432

La actuación evitó que el incendio se volviera más complejo pudiendo entrar en una zona camino a Los Villares

Un bombero durante los trabajos de la noche en el incendio de Cerro Muriano

Un bombero durante los trabajos de la noche en el incendio de Cerro Muriano / CÓRDOBA

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Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Uno de los puntos más críticos del operativo del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) en el incendio de Cerro Muriano ha sido evitar que el fuego pase la carretera N-432 mediante el uso de lo que se conoce como fuego técnico, como ha explicado el  consejero de Emergencias y vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, desde el centro de operaciones este sábado.

El fuego técnico, también conocido como quema controlada o contrafuego, es una táctica de extinción y prevención de incendios forestales utilizada por los bomberos que consiste en provocar un fuego intencionado. Su objetivo es eliminar el combustible vegetal antes de que lleguen las llamas principales, deteniendo así su avance o desviando su dirección.

En este sentido, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha subrayado que los trabajos en la tarde y noche de ayer fueron “cruciales” para evitar que el fuego saltara la carretera nacional y se volviera "mucho más complejo" pudiendo empezar a devorar una zona camino a Los Villares.

El Infoca lucha en Córdoba contra un incendio forestal en Cerro Muriano tras arder un camión de paja

El Infoca lucha en Córdoba contra un incendio forestal en Cerro Muriano tras arder un camión de paja

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El Infoca lucha contra un incendio en Cerro Muriano iniciado al arder un camión de paja / Manuel Murillo

Los dos puntos clave del operativo este sábado

Desde el puesto de mando avanzado, Antonio Sanz primero ha dado detalles actualizados del operativo que ahora se centra en dos puntos clave: la cola donde se desató el fuego a causa de un incendio en un camión de paja, junto a la N-432, y el perímetro del mismo, que ha señalado que tiene "forma de Y".

Zona de actuación del incendio forestal de Cerro Muriano.

Zona de actuación del incendio forestal de Cerro Muriano. / CÓRDOBA

En estos puntos, alejados del núcleo urbano, las labores se centran en evitar reactivaciones y en llevar a cabo trabajos de "refresco", especialmente de los medios aéreos que actúan como "escoba".

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El incendio, que ha obligado al desalojo de más de 250 personas, ha afectado, de momento, a casi 200 hectáreas y es visible desde múltiples puntos de la N-432. No obstante, Sanz ha destacado que dentro del perímetro hay "muchas zonas sin afectar", lo que es algo "positivo", aunque anómalo en este tipo de fuegos, tal y como ha apuntado el representante autonómico.

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