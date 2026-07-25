Incendio en Cerro Muriano
El fuego técnico: el método clave para evitar que el incendio de Cerro Muriano saltara la N-432
La actuación evitó que el incendio se volviera más complejo pudiendo entrar en una zona camino a Los Villares
Uno de los puntos más críticos del operativo del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) en el incendio de Cerro Muriano ha sido evitar que el fuego pase la carretera N-432 mediante el uso de lo que se conoce como fuego técnico, como ha explicado el consejero de Emergencias y vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, desde el centro de operaciones este sábado.
El fuego técnico, también conocido como quema controlada o contrafuego, es una táctica de extinción y prevención de incendios forestales utilizada por los bomberos que consiste en provocar un fuego intencionado. Su objetivo es eliminar el combustible vegetal antes de que lleguen las llamas principales, deteniendo así su avance o desviando su dirección.
En este sentido, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha subrayado que los trabajos en la tarde y noche de ayer fueron “cruciales” para evitar que el fuego saltara la carretera nacional y se volviera "mucho más complejo" pudiendo empezar a devorar una zona camino a Los Villares.
Los dos puntos clave del operativo este sábado
Desde el puesto de mando avanzado, Antonio Sanz primero ha dado detalles actualizados del operativo que ahora se centra en dos puntos clave: la cola donde se desató el fuego a causa de un incendio en un camión de paja, junto a la N-432, y el perímetro del mismo, que ha señalado que tiene "forma de Y".
En estos puntos, alejados del núcleo urbano, las labores se centran en evitar reactivaciones y en llevar a cabo trabajos de "refresco", especialmente de los medios aéreos que actúan como "escoba".
El incendio, que ha obligado al desalojo de más de 250 personas, ha afectado, de momento, a casi 200 hectáreas y es visible desde múltiples puntos de la N-432. No obstante, Sanz ha destacado que dentro del perímetro hay "muchas zonas sin afectar", lo que es algo "positivo", aunque anómalo en este tipo de fuegos, tal y como ha apuntado el representante autonómico.
- Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera de Córdoba a Cerro Muriano
- El incendio de Cerro Muriano en Córdoba supera la fase de mayor riesgo tras el desalojo de más de 200 personas
- El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario
- Desalojados por el incendio de Cerro Muriano, en Córdoba: 'Nos avisó la Guardia Civil y salimos con cuatro cosas y nuestra águila
- Manuel Pimentel Siles, exministro de José María Aznar, sobre los cines de verano de Córdoba: 'Son realmente únicos y una reliquia del pasado
- Un incendio calcina 10 hectáreas de pastos en la EDAR de la Golondrina de Córdoba
- Nuevos apartamentos turísticos en Córdoba: el Campo de la Verdad albergará un bloque de 40 alojamientos
- Ozempic, Mounjaro o Wegovy: un especialista de Córdoba analiza la eficacia de estos 'famosos' fármacos contra la obesidad