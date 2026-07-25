Cerro Muriano recupera su feria tras estabilizarse el incendio forestal y el Ayuntamiento de Córdoba amplía una hora el cierre

Cerro Muriano recupera este sábado la normalidad después de que el incendio forestal declarado este viernes haya quedado estabilizado, iniciando la desescalada del operativo de emergencias y retomar la programación de la feria, suspendida en su jornada inaugural por motivos de seguridad.

La evolución favorable del fuego ha hecho posible la reapertura de todas las carreteras afectadas, aunque las autoridades mantienen el llamamiento a extremar la precaución en la zona mientras continúan las labores para controlar el fuego.

Los vecinos desalojados regresan desde la tarde del sábado

El incendio obligó este viernes al desalojo preventivo de más de 200 vecinos de Cerro Muriano, una medida adoptada para garantizar su seguridad ante la proximidad de las llamas. Una vez estabilizada la situación, los residentes han podido regresar a sus viviendas.

Con la mejora de las condiciones, el Ayuntamiento ha decidido recuperar la inauguración de la feria. Además, y de forma excepcional, el Consistorio ha ampliado el horario de cierre del recinto ferial hasta las 07.00 horas, como forma de compensar la jornada perdida y permitir que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la celebración.

Pese a la vuelta a la normalidad, las autoridades insisten en mantener la prudencia y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia mientras concluye la desactivación del dispositivo desplegado por el incendio.