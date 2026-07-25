El campamento de la Diputación en Cerro Muriano en Córdoba continúa con normalidad y sin riesgo por el incendio: «Flipaban con los helicópteros»

A unos kilómetros de la zona afectada por el incendio de Cerro Muriano, y mientras los helicópteros del Infoca sobrevuelan la barriada, alrededor de 200 menores continúan «con total normalidad y tranquilidad» el campamento de verano de la Diputación de Córdoba.

Así lo explica desde el albergue provincial el presidente de la institución, Salvador Fuentes, que permaneció hasta medianoche en la zona y que durante la mañana de este sábado se ha acercado en varias ocasiones a hablar con los coordinadores del campamento. Fuentes destaca que los niños han estado «ajenos al problema» y que tanto la tarde-noche del viernes como la mañana de este sábado se han desarrollado «con absoluta normalidad», con los menores «pendientes de irse a la piscina».

Autobuses listos para salir

Aun así, explica el presidente de la Diputación, el dispositivo estaba preparado por si hubiera sido necesario actuar. «Teníamos hasta las 12 de la noche cuatro autobuses listos para salir en cualquier momento», señala. Fuentes subraya también el papel de los monitores y del director del albergue por «demostrar una madurez y una pedagogía increíbles» a la hora de gestionar una situación inédita, con el fuego «a cuatro kilómetros». Para Fuentes, ha sido clave «mantener la calma» y mantener informadas a las familias en todo momento, pese a que la caída de dos torres telefónicas como consecuencia del incendio ha provocado problemas de cobertura en la zona.

Un policía observa un helicóptero del Infoca sobrevolando el incendio. / Víctor Castro

Precisamente esto es lo que destaca Alfonso ‘Tete’ Carmona, coordinador de los campamentos, que señala que, en cuanto vieron el fuego, alertaron a Emergencias y «activamos el protocolo pertinente», que incluye el cierre de ventanas y la preparación del dispositivo en caso de evacuación.

«Los chicos flipaban con los helicópteros»

Respecto a los menores, Carmona asegura que han estado «bastante tranquilos» y que ninguno de ellos se ha mostrado alterado. De hecho, han continuado sus actividades con «plena normalidad» y «pendientes de regresar a la piscina».

Estado en el que ha quedado el camión que provocó el fuego. / Víctor Castro

Eso sí, el coordinador reconoce que al principio de la tarde del viernes muchos de los chicos «flipaban con los helicópteros», aunque después «ya se han acostumbrado al sonido». Como medida para tranquilizar a las familias, decidieron realizar una segunda llamada a los padres para explicarles la evolución de la situación. Aunque el fuego ha estado relativamente cerca, la evolución del viento, sumada a la respuesta del Infoca, hizo que «en ningún momento hubiera peligro» y que todo se haya desarrollado «con absoluta normalidad», sentencia Carmona.