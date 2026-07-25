Abascal vincula "la gestión tercermundista" del accidente de Adamuz con la corrupción y "la mafia" de Pedro Sánchez

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vinculado este sábado los "desastres repetidos" que han afectado a España en los últimos meses, incluido el accidente ferroviario de Adamuz y los incendios forestales como los de Madrid o Ávila, con la "corrupción", el "fanatismo climático" y la "mafia" del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Los desastres repetidos en España no son solo accidentes y fatalidad; están directamente relacionados con la corrupción, con el fanatismo y con la mafia", ha afirmado el líder de Voz.

En concreto, ha calificado de "gestión tercermundista" la llevada a cabo con el accidente ferroviario de Adamuz, el "fanatismo climático" que "impide la prevención" en incendios forestales como los que se registran ahora en Madrid y Ávila o el apagón eléctrico del año pasado y que "se convierte en excusa para no invertir en medios de respuesta". Y la "mafia" porque "utiliza los desastres para desgastar políticamente a Gobiernos no afines y para ocultar sus propias responsabilidades y corrupciones".

"Esta es la España de Sánchez, la de Nerón, que en breve nos recomendará música en sus redes sociales", concluye en un vídeo publicado en 'X' en el que critica que "España se quema", "se inunda" y "se apaga".