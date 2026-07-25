Política
Abascal vincula "la gestión tercermundista" del accidente de Adamuz con la corrupción y "la mafia" de Pedro Sánchez
El líder de Vox vincula los recientes accidentes y desastres naturales con la "corrupción", el "fanatismo climático" y la "mafia" del Gobierno
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vinculado este sábado los "desastres repetidos" que han afectado a España en los últimos meses, incluido el accidente ferroviario de Adamuz y los incendios forestales como los de Madrid o Ávila, con la "corrupción", el "fanatismo climático" y la "mafia" del Gobierno de Pedro Sánchez.
"Los desastres repetidos en España no son solo accidentes y fatalidad; están directamente relacionados con la corrupción, con el fanatismo y con la mafia", ha afirmado el líder de Voz.
En concreto, ha calificado de "gestión tercermundista" la llevada a cabo con el accidente ferroviario de Adamuz, el "fanatismo climático" que "impide la prevención" en incendios forestales como los que se registran ahora en Madrid y Ávila o el apagón eléctrico del año pasado y que "se convierte en excusa para no invertir en medios de respuesta". Y la "mafia" porque "utiliza los desastres para desgastar políticamente a Gobiernos no afines y para ocultar sus propias responsabilidades y corrupciones".
"Esta es la España de Sánchez, la de Nerón, que en breve nos recomendará música en sus redes sociales", concluye en un vídeo publicado en 'X' en el que critica que "España se quema", "se inunda" y "se apaga".
- Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera de Córdoba a Cerro Muriano
- El incendio de Cerro Muriano en Córdoba supera la fase de mayor riesgo tras el desalojo de más de 200 personas
- El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario
- Desalojados por el incendio de Cerro Muriano, en Córdoba: 'Nos avisó la Guardia Civil y salimos con cuatro cosas y nuestra águila
- Manuel Pimentel Siles, exministro de José María Aznar, sobre los cines de verano de Córdoba: 'Son realmente únicos y una reliquia del pasado
- Un incendio calcina 10 hectáreas de pastos en la EDAR de la Golondrina de Córdoba
- Nuevos apartamentos turísticos en Córdoba: el Campo de la Verdad albergará un bloque de 40 alojamientos
- Ozempic, Mounjaro o Wegovy: un especialista de Córdoba analiza la eficacia de estos 'famosos' fármacos contra la obesidad