¿Vas a viajar al extranjero y necesitas alguna vacuna o información sanitaria? Córdoba cuenta con un punto de vacunación internacional: horario y ubicación

Las personas que residen en la provincia de Córdoba y necesitan algún tipo de vacuna o de consejos preventivos para viajar a determinados destinos del extranjero disponen desde el verano del pasado año de una consulta de vacunación internacional con cargo a la sanidad pública andaluza en el Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del hospital universitario Reina Sofía. Este punto de vacunación, aunque funciona todo el año, registra su mayor actividad en verano, ya que es la época en la que la mayoría de población tiene más posibilidad de viajar.

La jefa del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del hospital Reina Sofía, Inmaculada Salcedo, recuerda que la consulta está abierta todos los martes, en este servicio, que se ubica en el Hospital General, cerca de las antiguas Urgencias del Reina Sofía. El horario para la administración de las vacunas es de 9.00 a 14.00 horas. Para poder pedir cita, el primer paso a seguir es llamar al teléfono de Salud Responde, que es el 955 54 50 60.

Vacunas y consejos para viajar al extranjero. / CÓRDOBA

Salcedo puntualiza que, durante el año pasado, fueron atendidos en esta consulta, que se puso en marcha en julio de 2025, un total de 285 viajeros, mientras que entre enero y junio de este año son ya 345 las personas asistidas.

¿Qué destinos requieren que una persona se vacune antes?

La jefa de Medicina Preventiva y Salud Pública del Reina Sofía recalca que antes de viajar a determinados países es aconsejable preguntar, con suficiente antelación, en un punto de vacunación internacional como el de Córdoba u otro, qué vacunas es necesario recibir según la nación que se vaya a visitar. Aunque depende del lugar y momento del viaje escogido, así como del tipo de estancia que se vaya a tener o la situación de salud previa de la persona, las vacunas más frecuentes que se administran a la población que acude a este punto de vacunación internacional son las de la hepatitis A, fiebre tifoidea y fiebre amarilla.

Usuarios atendidos en el punto de vacunacion internacional de Córdoba, ubicado en el hospital Reina Sofía. / C. TOCADOS

Recomendable llevar en el equipaje repelentes de mosquitos, chinches o garrapatas

Además de las vacunas, Salcedo aconseja llevar al viaje también un repelente de mosquitos, chinches o garrapatas «eficaz y potente», para aplicarlo en las zonas no cubiertas con la ropa, para tratar de prevenir el dengue, la fiebre amarilla, el paludismo, el virus del Nilo, la encefalitis japonesa, el Crimea Congo o el Chagas, que pueden trasmitir estos vectores.

En el caso de viajar a Sudamérica, África o gran parte de Asia, la doctora Salcedo recalca que son recomendables vacunas y fármacos que protegen frente a patologías como la hepatitis A, fiebre tifoidea, cólera, fiebre amarilla, encefalitis japonesa, covid, malaria, meningitis ACWY, dengue o rabia.

El agua embotellada previene de la temida diarrea del viajero

Esta experta incide a su vez en que las enfermedades transmitidas por agua, alimentos o postres (helados), como la diarrea del viajero, son muy frecuentes en países en vías de desarrollo. Así, que para evitar posibles riesgos, la jefa de Medicina Preventiva y Salud Pública del Reina Sofía aconseja emplear agua embotellada, incluso para lavarse los dientes.

La doctora Inmaculada Salcedo, jefa del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del hospital Reina Sofía. / C. TOCADOS

Esta especialista indica que otras medidas recomendables para cuando se viaja fuera de España son portar la tarjeta sanitaria europea (en los países de la UE); seguro de viaje donde no es válida esta tarjeta sanitaria o llevar consigo en papel o en soporte electrónico informes médicos si se sufre alguna enfermedad o por embarazo.

Llevar en la maleta un botiquín básico nunca está de más

Por otro lado, en el caso de que la persona que viaje padezca una enfermedad crónica, Inmaculada Salcedo aconseja llevar en la maleta, además de su medicación preceptiva, un botiquín básico, que incluya paracetamol, ibuprofeno y antiácidos. Salcedo sostiene que, ante la posibilidad de que pueda haber algún contratiempo con el equipaje facturado, resulta interesante llevar la medicación que se vaya a necesitar para todos los días del viaje duplicada, de forma que vayan los fármacos indispensables en el equipaje de mano y también en el facturado.

Noticias relacionadas

Además, esta doctora advierte a las personas con enfermedades cardiovasculares, pulmonares, asmáticas, así como a mujeres embarazadas, que tengan cuidado si viajan a lugares con elevada altitud e insta también a tener precaución con los rayos ultravioleta en piel y ojos.