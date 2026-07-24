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Bahrain Victorious Nuevo Arcángel

Urbanismo adjudica las obras para ejecutar el esperado cerramiento de las fachadas del estadio de El Arcángel

La Gerencia Municipal de Urbanismo adjudica a Sepisur XXI la ejecución del cerramiento de los cuerpos de Preferencia y Fondo Sur del estadio por más de 1,2 millones de euros

Fachada de Preferencia del estadio.

Fachada de Preferencia del estadio. / A. J. GONZÁLEZ

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Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha adjudicado el contrato para ejecutar el cerramiento de los cuerpos de Preferencia y Fondo Sur del estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, del Córdoba CF. Del total de cuatro ofertas presentadas, finalmente será la cordobesa Sepisur XXI la que ejecute los trabajos, y lo hará por 1.273.157,63 euros (el contrato salió de base por 1.615.981,16 euros, impuestos incluidos).

Sepisur XXI tendrá ahora seis meses para ejecutar los trabajos. El proyecto de Urbanismo contempla, para la Preferencia, actuar entre las plantas primera y quinta. Ahí se colocarán unos módulos de celosías orientables compuestos por lamas verticales de aluminio extruido. También en Preferencia, pero entre las plantas sexta y octava, se pondrán los mismos materiales que ya lucen en el Fondo Norte, donde se ubica tanto el escudo gigante del Córdoba CF como el nombre del estadio.

La fachada de Preferencia del estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, actualmente. La fachada de la grada de Fondo Sur de El Arcángel, también incompleta

Fachada de Preferencia del estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. / A. J. GONZÁLEZ

Para el cuerpo del Fondo Sur se plantea también la colocación de la hoja exterior del mismo sistema de fachada existente en el norte, compuesta por lienzos de chapa de acero inoxidable perforada y plegada sobre estructura auxiliar de perfiles de acero galvanizado.

Ahora mismo, en el estadio hay 66.316 metros cuadrados de fachada cerrada y 19.370 metros al descubierto. Cuando se ejecute la obra, lo único que quedará por acometer en la parte exterior de este edificio municipal será la nueva tribuna del estadio.

La fachada de Preferencia del estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, actualmente. La fachada de la grada de Fondo Sur de El Arcángel, también incompleta

Fachada de Fondo Sur del estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. / A. J. GONZÁLEZ

La historia del estadio

El estadio El Arcángel, ahora Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, se levantó en 1993, tenía una pista de atletismo y capacidad para 15.500 espectadores sentados. Diez años después, en 2003, se presentó una remodelación del espacio, ya que las instalaciones eran insuficientes para una ciudad y un equipo con aspiraciones importantes en el fútbol profesional. También por aquel entonces ya sufría numerosas patologías y la visibilidad era bastante deficiente.

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En 2005 se terminó la grada de Preferencia y en 2008 se inauguró el Fondo Norte. En 2011 se construyó el fondo sur, pero quedó inconclusa la terminación de la fachada (inicialmente proyectada como la del fondo norte) y el graderío alto.

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