La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El incendio de Cerro Muriano, el inicio de los encierros de El Viso y el retraso de dos obras hidráulicas por un error de la Junta, protagonistas del día
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La Junta ha declarado el nivel uno de emergencia por el incendio forestal de Cerro Muriano, que centra la actualidad informativa de la jornada. El fuego, provocado tras arder un camión en la carretera N-432, es la noticia que abre nuestro boletín vespertino de este viernes y seguimos muy pendientes para actualizar todas las novedades.
Además, también destacamos el multitudinario y tranquilo arranque de los encierros de reses bravas de El Viso, marcados por el llamamiento a compatibilizar diversión y respeto, así como la necesidad de volver a licitar dos importantes obras hidráulicas en Córdoba tras detectarse un error en su tramitación por parte de la Junta.
- La Junta declara el nivel uno de emergencia por el incendio forestal de Cerro Muriano
- Desalojados por el incendio de Cerro Muriano: "Nos avisó la Guardia Civil y salimos con cuatro cosas y nuestra águila"
- La columna de humo del incendio de Cerro Muriano se hace visible desde Córdoba a varios kilómetros de distancia
Además, te traemos estas noticias:
Córdoba Ciudad
- Las dos importantes obras hidráulicas de Córdoba que habrá que volver a licitar tras el error en la Junta
- Urbanismo adjudica las obras para ejecutar el esperado cerramiento de las fachadas del estadio de El Arcángel
- El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario
- Nuevos apartamentos turísticos en Córdoba: el Campo de la Verdad albergará un bloque de 40 alojamientos
- Cerca de 90 personas toman posesión de sus nuevos cargos en la Universidad de Córdoba
Provincia
- Gran ambiente en el inicio de los encierros de reses bravas de El Viso: «Diversión y respeto deben ir de la mano»
- REMANENTES | La Diputación inyectará 15 de los 20 millones previstos del superávit a Epremasa y el resto de empresas públicas
- Detectan circulación del virus del Nilo en Bujalance, aunque el casco urbano queda fuera del área de alerta
Cultura
- El 50 aniversario de la Axerquía, Aitana Sánchez-Gijón y el flamenco protagonizan la programación del IMAE hasta final de año
Córdoba CF
- Guilherme Fernandes cree que puede ser "un líder” en la plantilla del Córdoba CF
- LA CONTRACRÓNICA | Trofeo Puertas de Córdoba: casi nada cambia en El Arcángel en el regreso del Córdoba CF
Temas de la mañana
- Córdoba sumará más de un millón de metros cuadrados de suelo logístico y empresarial en polígonos industriales
- El mercado de coches híbridos y eléctricos gana peso en Córdoba: las matriculaciones crecen un 45%
- BLET | Las obras de la Base Logística del Ejército en Córdoba empezarán entre octubre y noviembre y emplearán a 1.000 personas
- DENUNCIA | Un vigilante denuncia una supuesta orden de la teniente de alcalde de Encinarejo para discriminar a usuarios gitanos en la piscina municipal
- Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera a Cerro Muriano
- Manuel Pimentel Siles, exministro de José María Aznar, sobre los cines de verano de Córdoba: 'Son realmente únicos y una reliquia del pasado
- Un incendio calcina 10 hectáreas de pastos en la EDAR de la Golondrina de Córdoba
- Adif elige Córdoba para albergar la plataforma que modernizará la red ferroviaria andaluza
- Los viajeros del AVE en Córdoba tendrán un nuevo sistema de embarque tras un año récord de casi 6 millones de usuarios
- Córdoba despide a Fernando Jiménez Hernández-Pinzón, el poeta y psicólogo que sanó con la palabra
- Dos detenidos en Córdoba por robar en una vivienda del Campo de la Verdad mientras sus inquilinos dormían
- Córdoba amplía su oferta formativa para trabajar en la BLET: ya hay 164 cursos con casi 2.500 plazas