La Junta ha declarado el nivel uno de emergencia por el incendio forestal de Cerro Muriano, que centra la actualidad informativa de la jornada. El fuego, provocado tras arder un camión en la carretera N-432, es la noticia que abre nuestro boletín vespertino de este viernes y seguimos muy pendientes para actualizar todas las novedades.

Además, también destacamos el multitudinario y tranquilo arranque de los encierros de reses bravas de El Viso, marcados por el llamamiento a compatibilizar diversión y respeto, así como la necesidad de volver a licitar dos importantes obras hidráulicas en Córdoba tras detectarse un error en su tramitación por parte de la Junta.

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