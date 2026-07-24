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La actualidad del viernes 24 de julio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La ampliación de los polígonos industriales, los nuevos tratamientos contra la obesidad y el aumento de los vehículos enchufables en Córdoba centran nuestros titulares del viernes

Punto de recarga de coches eléctricos en Córdoba capital.

Punto de recarga de coches eléctricos en Córdoba capital. / Víctor Castro

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Córdoba ampliará en más de un millón de metros cuadrados su oferta de suelo logístico y empresarial con nuevos desarrollos en sus polígonos industriales. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes, en el que también destacamos el análisis de un especialista cordobés sobre la eficacia de fármacos como Ozempic, Mounjaro y Wegovy en el tratamiento de la obesidad, así como el crecimiento del mercado de vehículos híbridos y eléctricos en la provincia, cuyas matriculaciones han aumentado un 45 %.

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