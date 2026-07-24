La actualidad del viernes 24 de julio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La ampliación de los polígonos industriales, los nuevos tratamientos contra la obesidad y el aumento de los vehículos enchufables en Córdoba centran nuestros titulares del viernes
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Córdoba ampliará en más de un millón de metros cuadrados su oferta de suelo logístico y empresarial con nuevos desarrollos en sus polígonos industriales. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes, en el que también destacamos el análisis de un especialista cordobés sobre la eficacia de fármacos como Ozempic, Mounjaro y Wegovy en el tratamiento de la obesidad, así como el crecimiento del mercado de vehículos híbridos y eléctricos en la provincia, cuyas matriculaciones han aumentado un 45 %.
- Córdoba sumará más de un millón de metros cuadrados de suelo logístico y empresarial en polígonos industriales
- Ozempic, Mounjaro o Wegovy: un especialista de Córdoba analiza la eficacia de estos 'famosos' fármacos contra la obesidad
- El mercado de coches híbridos y eléctricos gana peso en Córdoba: las matriculaciones crecen un 45%
Además, te traemos estas noticias:
Córdoba CF
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Córdoba Ciudad
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- DENUNCIA | Un vigilante denuncia una supuesta orden de la teniente de alcalde de Encinarejo para discriminar a usuarios gitanos en la piscina municipal
- CINES | El PP asegura que la compra de los cines de verano por la Junta «va por buen camino» y el PSOE acusa al alcalde de favorecer la especulación
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Provincia
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Agenda de ocio
- CÓRDOBA CIUDAD | Música con valores y poesía cordobesa protagonizan la noche cultural de este viernes
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