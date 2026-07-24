Córdoba ampliará en más de un millón de metros cuadrados su oferta de suelo logístico y empresarial con nuevos desarrollos en sus polígonos industriales. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes, en el que también destacamos el análisis de un especialista cordobés sobre la eficacia de fármacos como Ozempic, Mounjaro y Wegovy en el tratamiento de la obesidad, así como el crecimiento del mercado de vehículos híbridos y eléctricos en la provincia, cuyas matriculaciones han aumentado un 45 %.

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