Suspendida la Feria de Cerro Muriano por el incendio declarado junto a la N-432 tras salir ardiendo un camión de paja

La seguridad obliga a frenar la celebración prevista este viernes en Cerro Muriano. Los ayuntamientos de Córdoba y Obejo han anunciado la suspensión de la Feria de Cerro Muriano, prevista para este 24 de julio en honor a Santiago y Santa Ana, ante el incendio declarado en una zona de vegetación próxima a la carretera N-432.

La decisión se ha adoptado debido a las circunstancias actuales y con el objetivo de garantizar tanto la seguridad como el correcto funcionamiento de los equipos de prevención y emergencias desplegados en la zona, según el aviso difundido por el Ayuntamiento de Obejo en sus redes sociales.

El incendio se ha originado después de que comenzara a arder la carga de paja de un camión que circulaba por el kilómetro 256 de la N-432, en sentido Badajoz, a la altura de Cerro Muriano. Las llamas se propagaron posteriormente al terreno forestal cercano, generando una importante columna de humo visible desde distintos puntos de Córdoba.

Desalojo preventivo de dos zonas residenciales

Como medida de precaución, el dispositivo de emergencia ha ordenado el desalojo de Villa Sanjurjo y Mirador de Media Andalucía. La actuación busca proteger a los residentes ante la posible evolución del fuego y facilitar el trabajo de los servicios de extinción.

El aviso del incendio se recibió a las 14.39 horas, según ha informado el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba (SPEIS).

En las labores de extinción participan efectivos de los dos parques de bomberos de la capital, junto al amplio dispositivo movilizado por el Plan Infoca para controlar el incendio forestal.