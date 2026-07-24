Piden licencia para construir un bloque de 40 apartamentos turísticos en el barrio cordobés del Campo de la Verdad

La comisión de licencias que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba celebra la semana que viene tiene previsto conceder calificación ambiental y de obra a un proyecto para construir un edificio de 40 apartamentos turísticos. Se trata de uno de las iniciativas de este tipo con mayor número de inmuebles y se localizará en el barrio del Campo de la Verdad, en el Distrito Sur, donde están vetadas las viviendas de uso turístico (aunque no los bloques de apartamentos).

El proyecto viene de la mano del estudio de Castelló Arquitectura y se situará en la calle Acera de Granada, justo al lado de otro proyecto turístico, el hotel de la cadena Ibis (también diseñado por Castelló). Según explican a este periódico fuentes conocedoras de la iniciativa, el proyecto que va a la comisión de licencias de la semana que viene prevé levantar un edificio de 40 apartamentos turísticos que contará con local y aparcamientos en sótano. El edificio se localizará en la misma manzana que el hotel de Ibis, ahora mismo en construcción, en la parcela colindante.

Construcción del hotel de Ibis, justo al lado irán los nuevos apartamentos. / MANUEL MURILLO

Con el proyecto de los 40 apartamentos prácticamente se cerrarán las dos manzanas de esta zona del Campo de la Verdad que quedaban por terminar. Situadas detrás de la gasolinera del puente del Arenal, una de ellas acogerá los dos proyectos turísticos ya citados, mientras que en la otra, que está justo al lado, está prevista la construcción de una promoción de 30 pisos de protección oficial impulsados por la empresa municipal Vimcorsa.

El 'boom' de los apartamentos turísticos

No se puede negar que la ciudad de Córdoba está viviendo en los últimos años un auténtico boom de apertura de nuevos apartamentos turísticos. Este modelo de alojamiento gana enteros en la ciudad, aunque las plazas hoteleras y en viviendas de uso turísticos (VUT) siguen siendo más numerosas.

Manzanas del Campo de la Verdad donde ya se construye el hotel y se levantarán los 40 apartamentos turísticos y 30 VPO. / MANUEL MURILLO

Sobre estas últimas, cabe recordar que el Ayuntamiento emitió una moratoria en la concesión de licencias para que no se abrieran más pisos de este tipo. En concreto, ahora mismo no pueden establecerse viviendas de uso turístico ni en los barrios del Distrito Sur ni en los del Distrito Centro. También es preciso insistir en la diferencia entre una VUT y apartamentos turísticos. Los segundos ocupan edificios enteros y ofrecen servicios que se asemejan más a un hotel, mientras que las VUT son viviendas de particulares, enclavadas en bloques donde se comparte el uso residencial, que se sacan al mercado turístico.