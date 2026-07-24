El Patio Andalucía Open Future impulsa 99 proyectos empresariales en Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto al consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, han vistiado este viernes la aceleradora de empresas El Patio Andalucía Open Future, unas instalaciones ubicadas en la antigua escuela La Normal, en el barrio del Sector Sur. Hasta la fecha y desde su creación en el año 2018, El Patio ha ayudado ya a la creación de 99 proyectos empresariales, tal como han recordado las autoridades.

El alcalde ha señalado que estas instalaciones "están funcionando muy bien después de muchos años". En la aceleradora El Patio, según Bellido, los emprendedores obtienen "mucho más" que un espacio con todo lo necesario para empezar un proyecto empresarial: "Se ofrecen tutorías, tutelajes, itinerarios de ayudas, de viveros de empresas... de aquí están saliendo proyectos reales que crecen".

El consejero José Antonio Nieto atiende a los medios de comunicación / CÓRDOBA

Por su parte, el consejero ha indicado que la Agencia Digital de Andalucía ha conseguido "unificar todos los sistemas y personas vinculadas a las TIC en un solo ente" y gracias a un "trabajo interno y externo ha llegado a la madurez suficiente para convertirse en una consejería no menor".

Tanto los responsables políticos como los representantes de Telefónica han destacado la importancia de la colaboración público-privada para poner en marcha proyectos como esta aceleradora de empresas.